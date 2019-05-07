Kar-İş “Süresiz Greve” Gidiyor

’ten yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan temasların olumsuz şekilde sonuçlandığı belirtilerek, “Milli Eğitim Bakanlığının süre uzatma politikası yaparak çok değerli olan zaman kavramını boşa harcayıp tüm taşımacılık sektörünü çıkmaza sürüklemiştir” denildi.KAR-İŞ, 20 Eylül 2018 tarihinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı İzin Kurulunun Anayasal hakları olan yüzde 30’luk artışı vermesine rağmen Milli Eğitim Bakanlığı’nın sektör çalışanlarına hükümetin verdiği fiyat artışını vermek istemediğini savunarak, “Bu bağlamda yüzde 30’luk artışımızı sözleşmelerimize ekleyene dek 8 Mayıs 2019 Çarşamba gününden itibaren Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullara öğrenci taşımacılığını durduracağımızı duyururuz” ifadelerini kullandı.