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Kar-İş: "Taşımacılık, seçim öncesi rant için kullanılıyor”

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, taşımacılık sektörünü seçim öncesi rant için kullanıldığını savunarak, “Mesleğimizin gömülmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

01 Kasım 2022 Salı 13:11
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Kar-İş: "Taşımacılık, seçim öncesi rant için kullanılıyor”



Topaloğlu, seçim yasaklarına 15 gün kala hükümetin Kızılay ile üniversitelere taşımacılık (T) izni vermek için toplantı yaptığını ileri sürerek, “Hükümetin taşımacılık sektörünü gömmesine izin vermeyeceklerini.. Her türlü mücadeleyi vereceğiz, size mesleğimizi gömdürmeyeceğiz” ifadesini kullandı.

Fuat Topaloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, TL’nin erimesiyle girdi maliyetlerinin arttığını vurgulayarak, “Araçların parçalarını alamaz noktaya geldik. Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili hiçbir adım atılmadı. Biz, kamu hizmeti veren toplu taşımacılara gümrüksüz akaryakıt sağlanmasının elzemdir. Bunun yapılmadığı gibi ‘T’ izni dağıtılarak, işimizi çalmak istiyorlar” dedi.

Topaloğlu, günü birlik ve bireysel menfaatlerin ön plana çıktığı politikaların devam etmesi halinde dernek olarak her türlü mücadeleyi başlatacaklarını ifade etti.

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