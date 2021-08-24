KAR-İŞ : Taşımıyoruz; Öğrencileri Kim Taşıyacak

Onur ULAĞ - Özel Haber

2021- 2022 Eğitim Öğretim Yılı başlıyor. Haber Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu duyurdu. Takvim çalışıyor ama öğrencilerin okullara nasıl taşınacağı hala netleşmedi.

Fuat Topaloğlu (Kar-İş Başkanı)

“ÖĞRENCİLERİ TAŞIMAYACAĞIZ”

“8 ay boyunca Bakanlar Kurulu kararıyla durdurulmuştur. Toplu taşımacılık pandemiden dolayı en çok etkilenen sektörlerdendir. Devlet kontrolünde taşımacılık yapmaktayız. Eğitim yılı bir yıl içerisinde toplam 170 gün boyunca Milli Eğitim Bakanlığı’na öğrenci taşıyoruz. Takriben geçen yıl sadece bir aya yakın bir öğrenci taşımacılığı oldu. Hükümet edenler toplu taşımacılıktan çok uzaktırlar. Hükümetin politikası günü birliktir. Bugün oldu okullar neredeyse açılacak ve ilgili kurumlarla ilgili bizimle ciddi bir görüşme yapmadılar. Eylül ayında okullar açılacak ama net olarak söylüyorum ki biz öğrencileri taşımayacağız. Bize reva görülen 11 kilometreye kadar 240 TL’ye kadar bir ödeme yapmak isterler. Bu neyin ödemesi? Bu çalışana vereceğimiz maaş bile değil. Bizimle ciddi anlamda dalga geçiyorlar. İçeride bütçe azmış bizim hiç sorunumuz değil. Eğer öğrenciyi bizlere taşıtmayacaklarsa bunu çıkıp halka açıklayacaklar. Bunu yaparlarsa biz hükümeti hiç rahatsız etmeyiz talebimiz de olmaz. Bugün bütün girdilerimiz döviz bazlıdır. Servisler yedek parçalar yüzde iki yüzde çıktı. Yağın, filtrenin, fiyatları belli ve şimdiki tarife bellidir. Bizim kararımız nettir eğer böyle devam edeceklerse ve buna bir çözüm bulamayacaklarsa biz öğrencileri taşımayacağız. Zaten taşımacıların istekleri eylemdir. Eğer son haftaya kadar çözüm bulamazlarsa sokaklara döküleceğiz.”

Zekai Gece (KAR-İŞ Genel sekreteri)

“SORUNLARIMIZI GİDERMEDİLER”

“Toplu taşımacılıkta öğrenci sezonun açılmasına çok az bir süre kaldı. Buna bağlı olarak geçen yıldan kalma bazı sorunlar ve pandemi koşullarında bu yıl ne çerçevede okulların açılacağı konusunda önümüzde maalesef henüz büyük bir belirsizlik vardır. Her yıl Kar-İş ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan bir protokol vardır. Bu protokol henüz ne şekillendi ne planlandı. Aşağı yukarı okulların açılmasına 3 hafta kadar bir süre kaldı. Hala Milli Eğitim Bakanlığı’nın vermesi gereken 30-35 günlük bir meblağa var o paranın nasıl ödeneceği henüz belli değildir. Onun dışında çok uzun zamandır toplu taşımacılığa bir tarife düzenlemesi yapılmadı. Bununla ilgili gerekli tüm yerlere çalışmalarımızı yaptıktan sonra Kar-İş olarak sunduk ancak bize bu konuda henüz dönüş olmadı. Pandemiden dolayı en çok etkilenen sektörlerden biri toplu taşımacılıktır. Hükümet edenler buna rağmen gerekli ilgiliyi göstermediler. Bu günden sonra da eğitim dönemine çok az kalmış olmasına rağmen öyle bir hava esmiyor yani bize bir katkı koyacak durumları yok. Bilinmesini isteriz ki eğer toplu taşımacılığa gereken değeri vermezlerse, tarife değişikliği yapmazlarsa, bize bir garanti verilmezse ne kadar istemesek de öğrenci sezonunu bu sene açmayacağız zaten açabilecek ekonomik gücümüz yok. Taşımacıların sokaklara düşeceği, meydanlara düşeceği zaman çok yakında çünkü bu sektörün ayakta duracak hali kalmadı.”

Ramadan Atılgan (Girneliler Seyahat Başkanı)

“SOKAKLARA MI DÖKÜLELİM”

“Okullar açılacağı zaman umarım bizleri sokaklara dökmezler bizim tek düşüncemiz budur. Bize gereken ilgiliyi gösteriler ve artışımızı verirler ve bizler de öğrencilerimizi taşıyıp öğrencilerimize faydalı bir ulaşım yaparız. Dediğim gibi Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanşlığı’ndan istediğimiz hakkımızı almamız. Bu değişiklikleri yapsınlar herkes rahat etsin aksi halde bizde son hafta sokaklara düşmeyelim. Bizde Kar-İş üyesiyiz ve aldıkları her eylem kararında Girneliler Seyahat olarak arkalarındayız.”