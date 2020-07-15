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KAR-İŞ'ten eylem uyarısı

Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (KAR-İŞ) Basın Sözcüsü Zekai Gece, devletten alacaklarının ödenmemesi halinde taşımacılığı durdurarak eylemlilik sürecini yeniden başlatacakları uyarısında bulundu.

15 Temmuz 2020 Çarşamba 12:36
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KAR-İŞ'ten eylem uyarısı

Yazılı açıklama yapan Gece, “Hükümete soruyoruz; devletten alacaklarımız olan öğrenci ödenekleri nerede, devlet destekli koşulsuz kredi nerde, kilometre başı destek nerde, bizlerin ve çalışanlarımızın sosyal haklarına yapılacak katkı nerde, küçük işletme sahiplerine yapacağını 2 bin TL katkı nerede?

Artık bıçak kemiğe dayandı, hükümete yapacağımız bu son uyarıdır. Entrika ve yalanlara karnımız tok, KKTC’de tüm taşımacılığı durduracağımızı ve eylemlilik sürecini yeniden başlatacağımızı kamuoyuna duyururuz.” ifadelerini kullandı. 

Hükümetin 22 Haziran’da açıkladığı ikinci paketin yürürlüğe girmediğini savunan Gece, paketin basına açıklanan şekliyle, uygulama ve hazırlanan genelgeler arasında farklılıklar bulunduğunu ileri sürdü. 

Gece, şunları kaydetti: 
“Pandemi döneminden sonra hükümetin sektörlere yönelik hiçbir plan ve ekonomik önlem almaması özel sektörü kendi kendilerine terk etmesi kabul edilebilir değildir. Kar-iş olarak hükümet ve yetkili tüm bakan ve bakanlıklarla yapmış olduğumuz tüm görüşmelerde ülkemizdeki toplu taşımacılığın içinde bulunduğu çıkmazı ve sektörümüzün desteklenmesi gerektiğini, bizlerin kamu hizmeti verdiğini defalarca anlattığımız hükümet ve yetkililerden; halen bu gün oldu sektörümüze yönelik bir açılım yapılmamıştır.
Hükümet edenler şunları iyi bilmelidir ki özel sektör yok olursa ülke ekonomisinin çarkları da yok olur. Toplu taşımacılığı bu şartlarda sürdürülebilir olması mümkün değildir, yapılamaz, yapılamayacağını denedik ve gördük.”

Anahtar Kelimeler:
Kamu Araçları İşletmecileri DerneğiKARİŞEylemGrev
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