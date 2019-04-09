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Kar-İş:Artık dayanacak gücümüz kalmadı

09 Nisan 2019 Salı 14:23
Kar-İş:Artık dayanacak gücümüz kalmadı
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Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş), Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın taşımacılık konusunda üzerine düşen görevleri yerine getirmediği ve sıkıntılar giderilmediği gerekçesiyle yarın Gazimağusa terminalinde eylem yapacağını açıkladı.

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 Kar-İş Basın Sözcüsü Zekai Gece, konuyla ilgili açıklamasında, sıkıntılarının hala çözülmediğini ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın üzerine düşen görevi yerine getirmediğini savundu. Gece, taşımacılığın, tüm zamlara karşılık yüz 30 artış alamadan ve sözleşmeler yapılmadan belirsizlik içinde sürdürüldüğünü ifade etti.

“Bu bağlamda artık dayanacak gücümüz kalmamıştır” diyen Gece, yarın saat 09.30’da Gazimağusa terminalinde Gazimağusa, İskele ve Karpaz bölgesi taşımacılarının katılımıyla protesto eylemi gerçekleştireceklerini belirtti.

Gece,  protesto eyleminin ileriki günlerde Lefkoşa’ya taşınıp, büyüyerek devam edeceğini ifade etti.

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KAR-İŞ
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