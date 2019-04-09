Kar-İş:Artık dayanacak gücümüz kalmadı

Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş), Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın taşımacılık konusunda üzerine düşen görevleri yerine getirmediği ve sıkıntılar giderilmediği gerekçesiyle yarın Gazimağusa terminalinde eylem yapacağını açıkladı.
“Bu bağlamda artık dayanacak gücümüz kalmamıştır” diyen Gece, yarın saat 09.30’da Gazimağusa terminalinde Gazimağusa, İskele ve Karpaz bölgesi taşımacılarının katılımıyla protesto eylemi gerçekleştireceklerini belirtti.
Gece, protesto eyleminin ileriki günlerde Lefkoşa’ya taşınıp, büyüyerek devam edeceğini ifade etti.