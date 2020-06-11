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Kar-İş’in araçlı eylemi 4’üncü gününde

Ulaşım sektörüyle ilgili taleplerinin yerine getirilmesi için otobüs şoförlerinin Lefkoşa’da Pazartesi günü başlattığı araçlı eylem bugün de devam etti.

11 Haziran 2020 Perşembe 16:21
752 Okunma
Kar-İş’in araçlı eylemi 4’üncü gününde

Ulaşım sektörüyle ilgili taleplerinin yerine getirilmesi için otobüs şoförlerinin Lefkoşa’da Pazartesi günü başlattığı araçlı eylem bugün de devam etti.

Hafta başından itibaren Girne Kapısı ve Meclis önüne kontağı kapatılan otobüslerden şu sıralar korna sesleri yükseliyor. Şoförler, Cumhuriyet Meclisi’nde toplanan Bakanlar Kurulu’ndan çıkacak sonucu bekliyor.

Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Basın Sözcüsü Zekai Gece, “Sektör için gerekli düzenlemeler yapılmadan, muafiyetler, destek ve katkılar sağlanmadan toplu taşımacılığa başlamayacağız” demişti.

Pandemi nedeniyle çalışamayan üyelerinin 1 Eylül’e kadar ihtiyat sandığı ve sosyal sigorta primlerinin devlet tarafından yatırılmasını isteyen Kar-İş, işletmelerin gelir vergisinden muaf tutulmasını talep etmişti. Fonsuz akaryakıt, uygun kredi imkanı sağlanması ve yeni T izni verilmemesi de KAR-İŞ’in istekleri arasındaydı.

Otobüs şoförlerinin muhalefet ve hükümet yetkilileriyle görüştüğü eylemin ilk günü zaman zaman Meclis önündeki tansiyon yükselmişti. Kar-İş’in hükümet yetkilileriyle görüşmesinden sonuç çıkmamış, Salı günkü Bakanlar Kurulu’ndan çıkacak sonuç beklenmişti. 
Bakanlar Kurulu sonrasında yapılan açıklamayı yeterli bulmayan Kar-İş, Meclis önündeki bekleyişe devam etti.

Anahtar Kelimeler:
KAR-İŞEylemKamu Araçları İşletmecileri Derneği
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Murat 2020-06-11 16:38:14

Yeter işimiz gücümüz var para yok taksi ile mi gidecez her yere yeter artık sonlandırın grevi

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