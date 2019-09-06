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KAR-İŞ’ten öğrenci taşımacılığı yapmama uyarısı

Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş), alacaklarıyla ilgili çözüm bulunmaması halinde yeni eğitim yılında öğrenci taşımacılığına başlanmayacağını duyurdu.

06 Eylül 2019 Cuma 15:31
KAR-İŞ’ten öğrenci taşımacılığı yapmama uyarısı

Kar-İş Basın Sözcüsü Zekai Gece yaptığı yazılı açıklamada, sektörün devletten alacağı olan, 18 Eylül 2018 tarihinden itibaren Ulaştırma Bakanlığı İzin Kurulu tarafından belirlenmiş % 30’ luk hakkedişlerin ödenmediğini, on günlük teminatların ve Haziran 2019 hak edişlerin, hala alınamadığını kaydederek, “Ödemelerin ne şekilde hangi süreç zarfında yapılacağının netleşmemesi, sektörümüzü ciddi anlamda mağdur durumda bırakmıştır” dedi.

Kar-İş olarak yaptıkları temaslarda kendilerine olumlu yanıt verildiğini ancak zamana oynandığını savunan Gece, bunun kabul edilemeyeceğini ifade etti.

“Sorunların ivedi bir şekilde çözüme kavuşturulup ve bu bağlamda uygulamaların netleşmesine dek 2019 – 2020 eğitim yılı öğrenci taşımacılığına başlamayacağımızı kamuoyuna duyururuz” diyen Gece, 8 Mayıs’ta bu kapsamda grev başlattıklarını, ayni dönemde hükümet değişikliğinin yaşanması nedeniyle, öğrencilerin mağdur olmaması adına 10 Mayıs’ta grevi askıya alıklarını anlattı.

TAK/EMT

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileriKAR-İŞ
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