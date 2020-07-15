Kar maskesi takıp dövdüler

Güzelyurt’ta meydana gelen Kasti Hasar, Ciddi Darp, Darp ve Tecavüz-i alet bulundurma ve kanunsuz bıçak taşıma suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar A.T ve H.İ.T teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Akyay, olguları aktardı. Polis, Lefke'de sakinler zanlı-1 Ali Tecerli ve Zanlı 2 Halil İbrahim Tecerli’nin Kasti Hasar, Ciddi Darp, Darp ve Tecavüz-i alet bulundurma ve kanunsuz bıçak taşıma ile methaldar olduklarını belirtti.

Polis, 11 Temmuz 2020 tarihinde saat 22.00 raddelerinde Lefke Karadağ'da sakinler zanlı-1 ve zanlı-2’nin daha önceden aralarında husumet bulunan müşteki ayni yerde sakin Halil Leventbaşlar'a ait HA 948 plakalı aracı Lefke'de Fazil Nezibzade Sokak üzerinde park halinde bularak aracın sağ ön ve sağ arka lastiklerini ellerinde bulundurdukları kanunsuz bıçak olan mavi saplı sivri uçlu bıçak ile kasten ve kanunsuz olarak delmek suretiyle kasti hasara uğrattıklarını belirtti.

Polis, ayni gün 22.30 raddelerinde zanlı 1 ve zanlı 2’nin Lefke Karşıyaka 9 Eylül Caddesi üzerinde kar maskesi takarak ve zanlı 1 eline Tecevüz-i alet olan narenciye odunundan mamul sopayı, zanlı 2 ise eline tecavüz-i alet olan demirden mamul araç grikosu (kaldıracı) demirini alarak müştekinin Halil Leventbaşlar'ı beklemeye başladığını anlattı.

Polis, saat 22.40 raddelerinde yaya olarak müşteki Halil Leventbaşlar’ın konu caddeye girmesi üzerine zanlı 1 ve zanlı 2’nin müştekinin üzerine yürüyerek ellerinde bulundurdukları tecavüzi aletlerle kasten ve kanunsuz olarak müşteki Halil Leventbaşlar'ın vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle 2 adet kaplama porselen dişinin kırılıp kasti hasar yapılmasına ve ciddi bir şekilde darp edilmesine neden olduklarını anlattı.

Polis, 2 zanlının da aleyhlerine derdest emri alınıp tutuklanarak Lefke Karakol hücrelerine yerleştirildiklerini belirtti.

Polis, olayda kullanılan tüm emarelerin bulunarak zapt edildiğini söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç zanlıların ileride görüşülecek davasında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, zanlıların 3 bin TL nakit teminat yatırmaları ve 15 Bin TL değerinde kefalet senedi imzalamaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.