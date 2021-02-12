Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3 gün daha tutukluluk
3 gün daha tutukluluk
Kundaklama zanlısı mahkemeye çıktı
Kundaklama zanlısı mahkemeye çıktı
Elshaify’nin şüpheli ölümü
Elshaify’nin şüpheli ölümü
Evinde ve arabasında uyuşturucu çıktı
Evinde ve arabasında uyuşturucu çıktı
Suçunu kabul etti
Suçunu kabul etti
Flaş Haber
Firari zanlı yakalandı
Kapat

KAR VE YAĞMUR BEKLENİYOR

Güneşli ve ılık geçen günlerin ardından ülke, yeni haftayla birlikte soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor.

12 Şubat 2021 Cuma 16:13
1712 Okunma
KAR VE YAĞMUR BEKLENİYOR

Güneşli ve ılık geçen günlerin ardından ülke, yeni haftayla birlikte soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre, önümüzdeki hafta salı gününden itibaren 4 gün boyunca yağmur bekleniyor. Çarşamba ve perşembe günleri ise karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.

13-19 Şubat tarihlerini kapsayan periyodun ilk günleri, ılık ve nemli havanın; diğer günler ise oldukça soğuk ve nemli havanın etkisinde geçecek.

En yüksek hava sıcaklığının, iç kesimlerde ve sahillerde periyodun ilk günlerinde 17 - 20 ºC, diğer günlerde ise 8 -11 ºC dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, salı,  çarşamba ve perşembe günlerinde kuvvetli ve yer yer fırtınamsı esecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KTEZO: “YENİDEN KAPANMA DAHA BÜYÜK FELAKETİ YARATACAK”
KTEZO: “YENİDEN KAPANMA DAHA BÜYÜK FELAKETİ YARATACAK”
2 ürün imha edildi, 2 ürünün ise hasadı durduruldu
2 ürün imha edildi, 2 ürünün ise hasadı durduruldu
ARIKLI SANAYİ ODASI TEMSİLCİLERİ İLE GÖRÜŞTÜ
ARIKLI SANAYİ ODASI TEMSİLCİLERİ İLE GÖRÜŞTÜ
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim