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Kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarın yer yer karla karışık yağmur ve kar beklendiğini; sabah saatlerinde don olayının da görüleceğini duyurdu

14 Mart 2022 Pazartesi 15:54
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Kar yağışı bekleniyor
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Meteoroloji Dairesi’nin tahmin raporuna göre, 15- 21 Mart tarihleri arasında bölge periyodun ilk günleri alçak basınç sistemi ile oldukça soğuk, diğer günlerde ise soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Bölgede havanın yarın parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması, yağış almayan yörelerde sabah saatleri don olayı beklendiği kaydedildi.

Çarşamba az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek ve sabah saatleri yer yer don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin raporuna göre, Perşembe günü parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri de hava parçalı bulutlu olacak.

Açıklamada, en yüksek hava sıcaklığının periyodun ilk günleri iç kesimlerde ve sahillerde 10- 13 derece, diğer günlerde ise 14 - 17 derece dolaylarında seyredeceği, rüzgarın da genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, yarın ise kuvvetli zaman zaman fırtınamsı esmesinin beklendiği belirtildi.

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