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Kara, 3 gün poliste tutuklu kalacak

28 Eylül 2019 Cumartesi 12:11
Kara, 3 gün poliste tutuklu kalacak

(Kamalı Haber) –Boğazköy’de meydana gelen kavgada bıçakla adam yaralayan zanlı Bünyamin Kara tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Muhammet Ercan olayla ilgili bulguları aktardı. Ercan huzurda bulunan zanlı Bünyamin Kara’nın 27 Eylül tarihinde saat 17.15 raddelerinde Boğazköy’de Özgür Sokak üzerinde bulunan Özyalçın Apt. 160 numaralı apartmanın umumi bir yeri olan merdiven boşlukları içerisinde, ayni adreste sakin Bünyamin Kara ve Tayfun Akbaş aralarında kız meselesi yüzünden bulunan husumetten dolayı kavga ettiklerini söyledi. Polis zanlı Kara’nın kavga esnasında tasarrufunda bulundurduğu ağız uzunluğu 13 cm, toplam uzunluğu 27 cm olan tahta saplı bıçak ile Akbaş’ın sol kolunu 4x1 cm boyutlarında ve 5 cm derinliğinde kesmek suretiyle yaralanmasına sebep olduğunu mahkemeye aktardı. Polis memuru Ercan zanlı Bünyamin Kara’nın suçüstü hali gereği tutuklandığını müşteki Akbaş’ın ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde geçirmiş olduğu operasyona müteakip kalp ve damar cerrahisinde müşahede altına alındığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak alınması gereken emareler ve ifadeler olduğunu belirterek tahkikat maksatlı zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç GökanAsafoğulları zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Bünyamin KaraTutuklamaBıçaklamaPolisMahkemeHaberGündemKıbrıs
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halk 2019-09-28 12:22:00

Vay Erkeğim diyecek o hapisteyken bekleyecek kız demi.
şakamısınız siz gepe genç insanlarsınız alıp vere mediğiniz nedir. ama..
bak şimdi güzel mi oldu

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