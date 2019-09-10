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Karabetça, Amerika’da birinci

10 Eylül 2019 Salı 10:06
Karabetça, Amerika’da birinci

Gemi çekerek “Dünya Rekorlar Kitabı”na giren rekortmen yüzücü Mert Karabetça, Amerika’da düzenlenen 51. “Dünya ASCA Koç Klinik Organizasyonu’na katılarak 2 bin 850 katılımcının arasında 0-5 yaş serbest yüzmelerde kulaç atma ve teknikte en hızlı yüzme öğretmede birincilik ödülü aldı.

Karabetça, aldığı ödülle hem ülkemizi tanıttı hem de üzerinde KKTC bayrağı olan plaketleri Amerika’lılara vererek bayrağımız bie kez daha dışarıda dalgalandırmış oldu. Amerika Birleşik Devletleri’de Dallas şehrinde bu yıl 51’ncisi gerçekleştirilen dünyadaki ünlü yüzme eğitmenlerinin katıldığı The American Swimming Coaches Association ASCA “2019 World Clinic” seminerinde katılarak 2 bin 850 katılımcının arasında tek Türk olarak yer aldı.

Dünyaca ünlü yüzme eğitmenlerinin katıldığı seminerde, Karabetça’ya bu yıl 0-5 yaş serbest yüzmelerde kulaç atma ve teknikte en hızlı yüzme öğretmede ödül alırken, büyük ilgi gördüğünü ifade ederek, özellikle Amerika’da ülke tanıtımını en iyi şekilde yapmaktan büyük onur duyduğunu ifade ederek, kendisine verilen ödülü tüm Kıbrıs halkı ve Türkiye adına aldığını anlatan Karabetça Spor Kulübü Başkanı, baş antrenör, rekortmen yüzücümüz Mert Karabetça dünyaca ünlü antrenörlerin yer aldığı etkinlikte yüzmedeki yeni teknikler ve yeniliklerin öğretildiğini belirtti.

Bu tür organizasyonlarda devletten de katkı bekliyoruz

Dünya rekorlar kitabına giren bir Kıbrıslı Türk olan Mert Karabetça, KKTC’ye karşı ambargo olmadığını ifade ederek, “Biz kendi kendimize ambargo uyguluyoruz. Dışarıya çıkıp ülkemizi en iyi şekilde tanıtıp yabancılara bunu anlatmak yeter” dedi. Kendi devletimizin de kendisi gibi yurt dışında ülkemizi temsil edenlere destek çıkması gerektiğine dikkat çakan Karabetça, Amarika’ya üçüncü kez kendi imkanları ile gittiğini devletten hiç bir katkı alamadığını da söyledi. Devletten de destek almaları halinde ülkemizi daha kapsamlı ve en iyi şekilde temsil etmeye devem edeceğini anlatan Karabetça, “Ben 13 bin 813 ton feribotu çekerek rekorlar kitabına girdim. Benim isteğim kendi devletimin beni ve benim gibi yurt dışında organizasyon yapanları desteklemesidir. Çağırıp tebrik edip ödül vermelerini de bekliyoruz” dedi. Kendisinin yaptığı işe çok dikkatli baktıklarını anlatan Karabetça, hangi metotlarla çalışarak rekorları kırdığına inanamadıklarını kaydederek, “Onlara feribot çekerken videoyu gösterdiğim zaman şok oluyorlar. Gerek teknoloji uzmanları, rekortmen yüzücülere vitamin vereneler de gördüklerine inanamıyor” dedi. Seminerde yüzme ile ilgili bir çok yenilikler ve ürünlerin de tanıtıldığını kaydeden Karabetça, antrenman programları yanında teknik kurs, yeni teknik ve teknolojilerin de anlatıldığını belirterek, öğrendiklerini Kıbrıs halkına sunacağını da söyleyerek, “Hedefimiz olimpiyatlara ve Dünya organizasyonlarına sporcu yetiştirmektir” dedi.

Karabetça, ASCA’nın Dünya’dan 22 bin üyesi bulunduğunu belirtti. USA’daki insanların KKTC’nin nerede olduğunu bilmediklerini kaydeden Karabetça, kendi imkanları ile Kıbrıs ile ilgili bir çok şey getirip dağıttığını da kaydetti.

Mert Karabetça 2017’de ise Washington’da yine ayni organizasyonu gerçekleştiren American Swimming Coaches Association ASCA “2017 World Clinic” seminerine de katılmıştı.

“Dünya ASCA Koç Klinik Organizasyonu’na katılarak 2 bin 850 katılımcının arasında 0-5 yaş serbest yüzmelerde kulaç atma ve teknikte en hızlı yüzme öğretmede birincilik ödülü alan Mert Karabetça’ya ödülü ASCA Başkanı Don Heidary verdi. Mert Karabetça ise ASCA Başkanı ve diğer yöneticilere üzerinde KKTC bayrağı olan teşekkür plaketi sundu

(BRT)

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Karabetça
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