Künye
Kıbrıs 16
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aracında silah bulundu
Aracında silah bulundu
Ölümlü kaza zanlısı, tutuklu kalacak!
Ölümlü kaza zanlısı, tutuklu kalacak!
Cinsel gücü artırıcı ilaçlarla giriş yapmak isterken yakalandı
Cinsel gücü artırıcı ilaçlarla giriş...
Ofisinde silah bulundu
Ofisinde silah bulundu
Cezaevine uyuşturucu sokarken yakalandı
Cezaevine uyuşturucu sokarken yakalandı
Flaş Haber
Esentepe'de büyük kaza!
Kapat

Karaca: 500 dönüm Beşparmak Arpası ekildi, 200 ton hasat bekleniyor

Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü (TAE) Müdürü Cem Karaca, hububat yetiştiricilerini, bu yıl 200 ton hasat bekledikleri yeni beşparmak arpa çeşidinin gelişimini görmek için, Türkmenköy’deki araştırma merkezine davet etti.

27 Şubat 2022 Pazar 10:24
40 Okunma
Karaca: 500 dönüm Beşparmak Arpası ekildi, 200 ton hasat bekleniyor
banner108

Karaca, TAK’a yaptığı açıklamada, 6 yıllık çalışma sonucunda, Kıbrıs şartlarına en uygun olduğundan,  2021’de tescil edilen beşparmak arpa çeşidinden 500 dönüm ektiklerini ve 200 ton hasat beklediklerini ifade etti.

Cem Karaca, “Çiftçinin bu verimi yüksek, orta erkenci ve hastalıklara dayanıklı arpa çeşidinin gelişimini görmelerini istiyoruz. Hafta içi her gün Türkmenköy’deki ve Güzelyurt’taki ekili alanları gelip inceleyebilirler” dedi.

Karaca, Beşparmak çeşidinin veriminin kurak koşullarda dekar (1000 metrekare) başına 250-500 kg, sulak koşullarda da 700 kilograma kadar çıkabileceğini, yatmaya karşı dayanıklı olduğunu kaydetti. Karaca dönümün 1000 metre kareden daha fazla olduğundan verimin daha yüksek olacağına da dikkat çekti.

Ülkenin arpa tohum ihtiyacının 15 bin ton olduğuna işaret eden Karaca, “Ana hedefimiz, ülkenin tohumluk ihtiyacının büyük bölümünü TAE ve DÜÇ’ün ortak projesi sayesinde, kaliteli ve yüksek verimli çeşitlerle sağlamaktır. TAE yeni çeşitler üzerinde çalışmaları devam ediyor, DÜÇ de söz konusu çeşitleri, tohumluk vasfına uygun olarak sahip olduğu arazilerde üreterek çiftçiye arz edecek” dedi.

Tohumluk beş parmak arpasını, ya münavebeye tabi tutulan ya da iki yıl ekilmemiş tarlası bulunan çiftçilere satacaklarını kaydeden Karaca, bu koşulun amacının ekilecek olan tarlada tek çeşit arpa yetiştirilmesini güvence altına almak olduğunu ifade etti.

BUĞDAY İÇİN DE ÇALIŞMA BAŞLATILIYOR

Cem Karaca, Kıbrıs koşullarına daha uygun buğday tohumu sunmak için 2022’de Türkiye Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile buğdayla ilgili de çalışma başlatacaklarını ifade etti. 

DEĞİRMENCİ

Beşparmak arpasını ıslah eden Tarım Dairesi Müdürü Reşat Değirmenci, çiftçinin kullanmakta olduğu en iyi çeşitlerden biri olan Galopsida’ya göre, Beşparmak çeşidinin başaklanmasının bir hafta geç olduğunu, ancak yaprak hastalıklarına göre, Galopsida’ya oranla daha dayanıklı olduğunu; orta erkenci olan Beşparmak’ın veriminin de Galopsida’dan daha yüksek olduğunu, Beşparmak çeşidinin en geç Aralık’a kadar ekilmesini tavsiye ettiklerini kaydetti.

Başka bir çeşit için de başvuru yapacaklarını kaydeden Değirmenci, söz konusu çeşidin, mantar hastalıklarına karşı Beşparmak çeşidine göre daha da dayanıklı olduğunu, veriminin de Beşparmak çeşidine yakın olduğunu ifade etti.

Değirmenci, Beşparmak çeşidinin orta erkenci olduğunu, tercihlerinin de bu olduğunu, çok erkenci çeşitlerin veriminin düşük olduğunu, geç verim veren çeşitlerin de, Nisan ve Mayıs’ta yağmur olmaması halinde dane veriminin düşük olduğunu, Beşparmak çeşidinin ise Mart ve Nisan’da  yağmura ihtiyacı bulunduğunu anlattı.

Beşparmak arpa çeşidi, Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi ve Türkiye Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) iş birliğinde, 439 çeşidin (hattın) dahil edildiği 6 yıllık bir çalışma sonucu elde edilmişti.

Son Güncelleme: 27.02.2022 13:13
Anahtar Kelimeler:
Tarımsal Araştırmalar EnstitüsüCem KaracaTürkmenköy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar, “KKTC halkının kalbi her zaman Azerbaycan ile birliktedir”
Tatar, “KKTC halkının kalbi her zaman Azerbaycan ile birliktedir”
KKTC'nin en yaşlı canlısı: Tarihi Cümbez Ağacı
KKTC'nin en yaşlı canlısı: Tarihi Cümbez Ağacı
Din İşleri Başkanı Ünsal, tüm Müslümanların Miraç Kandili'ni kutladı
Din İşleri Başkanı Ünsal, tüm Müslümanların Miraç Kandili'ni kutladı









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim