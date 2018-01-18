Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Kendisini aldattığını öne sürerek 8 Ocak tarihinde Lefkoşa’da akşam saatlerinde Semiye Şeytan’ı aracı içinde av tüfeği ile vurarak öldürmeye çalışan ve polise giderek teslim olan Çağın Karadayı aleyhindeki soruşturma devam ediyor.

Av tüfeği ile yaralanan Şeytan’ın ise Cerrahi Servisi’nde tedavisi devam ediyor.

Aleyhinde alınan ek tutukluluk süresi dolan Karadayı, teminat talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 10 Bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı ikişer kefilin 100’er Bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Şeytan’ın tedavisi devam ediyor

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, olayla ilgili bulguları aktardı.

Müfettiş Muavini, 8 Ocak tarihinde saat 17.30 raddelerinde Lefkoşa’da umumi bir yer olan Yaman Market arkasında, Elye’de sakin zanlı Çağın Karadayı’nın kendisini aldattığı gerekçesi ile kız arkadaşı Semiye Şeytan’a yaklaşık 2 metre mesafeden öldürmek maksadı ile ateş ettiğini ve ağır bir şekilde yaraladığını anımsattı.

İneci, müşteki Şeytan’ın sol kalça ve sol uyluk adalesinden vurularak ağır şekilde yaralandığını ve 112 Acil servisi ile hastaneye kaldırılarak yapılan müdahale doğrultusunda cerrahi servisinde müşahede altına alındığını mahkemeye aktardı.

Karadayı suçunu itiraf etti

Zanlı Çağın Karadayı’nın tasarrufundaki av tüfeği ile olayın hemen ardından Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne giderek teslim olduğunu kaydeden İneci, Karadayı’nın gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini kaydetti.

İneci, soruşturmanın tamamlandığını kaydederek zanlının davaları görüşülünceye kadar uygun bir teminata bağlanamsı talebinde bulundu.