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Karadeniz Kültür Derneği halkı sağduyuya çağırdı

Dernek Genel Başkanı Murat Zeki Civelek yazılı açıklamasında,toplumu ikiye bölmeye çalışan zihniyet için Başsavcılık’ın en kısa sürede gereğini yapacağına inandıklarını kaydetti.

26 Ocak 2018 Cuma 14:27
Karadeniz Kültür Derneği halkı sağduyuya çağırdı
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Karadeniz Kültür Derneği, tüm halkı sağduyuya davet etti ve provokatörlerin oyununa gelinmemesi uyarısı yaptı.

Dernek Genel Başkanı Murat Zeki Civelek yazılı açıklamasında,toplumu ikiye bölmeye çalışan zihniyet için Başsavcılık’ın en kısa sürede gereğini yapacağına inandıklarını kaydetti.

Civelek, bugün öğleden sonra yapılacak Barış ve Demokrasi Yürüyüşü’nde Anadolu halklarının hassasiyetlerine saygılı olunması ve Türkiye aleyhinde pankart ve sloganlara izin vermeyerek toplumsal barışa katkı sağlanması dileğini de ifade etti.
 

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