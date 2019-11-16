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Karadeniz Kültür Derneği, Karaoğlanoğlu Şehitliğini ziyaret etti

Karadeniz Kültür Derneği, Yavuz Çıkarma Plajı Karaoğlanoğlu Şehitliği’ni ziyaret ederek karanfil bıraktı.

16 Kasım 2019 Cumartesi 13:26
Karadeniz Kültür Derneği, Karaoğlanoğlu Şehitliğini ziyaret etti

Dernek Başkanı Murat Zeki Civelek yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin geleceği olan gençlerle birlikte 36. Yıldönümü münasebetiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulma aşamasında önemli bir mihenk taşı olan Yavuz Çıkarma Plajı Karaoğlanoğlu Şehitliği’ni, gençlik kolları ve horon ekibiyle birlikte ziyaret edip Karaoğlanoğlu şehitliğindeki 71 şehidin kabirlerine karanfiller bıraktıklarını söyledi.
Özgürlüğün hangi bedellerle kazanıldığını bilen, ona sahip çıkan gençler olduğu sürece ülkenin  geleceğinin emin ellerde olduğunu belirten Civelek, “Özgürlüğümüzün değerini bilmeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığını devam ettirmek için tarihimize yakışır bir şekilde çalışmaya devam etmeliyiz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Karadeniz
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