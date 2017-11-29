Karadeniz Kültür Derneği, Mevlid Kandili nedeniyle mesaj yayımladı

KKTC Karadeniz Kültür Derneği, Mevlid Kandili’nin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını, manevi değeri yüksek bu gecenin birlik, beraberlik ve adaletin oluşmasına vesile olmasını diledi.



KKTC Karadeniz Kültür Derneği Mevlid Kandili nedeniyle yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:



“İslam âlemindeki önemli geceler arasında yer alan Peygamberimiz efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) dünyayı şereflendirdiği gün olan Mevlid kandilini idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.Hayırlı kandiller.”