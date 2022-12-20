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"Karadeniz, şimdi KKTC'ye daha yakın"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, karşılıklı Ercan-Trabzon seferlerin başlamasıyla ilgili konuştu.

20 Aralık 2022 Salı 14:23
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"Karadeniz, şimdi KKTC'ye daha yakın"



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Trabzon ve Karadeniz’in KKTC’ye şimdi daha yakın olduğunu belirterek, başlatılan seferlerin hayırlı olmasını diledi. 
Olumsuz hava koşulları nedeniyle dün ertelenen Trabzon-Ercan seferi, bugün sabah gerçekleştirildi. 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun girişimiyle başlayan karşılıklı seferler çerçevesinde Trabzon’dan kalkan ilk uçak, bu sabah 10.20’de Ercan Havalimanı’na iniş yaptı. Ercan – Trabzon seferi ise bugün öğle saatlerinde gerçekleştirildi. 
Arıklı, başta Karadenizliler olmak üzere KKTC vatandaşlarından Trabzon seferlerinin başlatılması yönünde yoğun talep geldiğini, göreve gelir gelmez bu doğrultuda yaptıkları girişimin sonucunu almaktan oldukça mutlu olduğunu ifade etti. Arıklı, “Bu seferler ile Karadenizli kardeşlerimiz KKTC’yi, Kıbrıs Türkü de Karadeniz’i daha yakından tanıma ve deneyimleme fırsatı bulacak. Kurduğumuz bu köprü, Trabzon ile KKTC arasında karşılıklı turizm ve kültürel paylaşımın kapılarını açmıştır” dedi. 
Türk Hava Yolları’nın karşılıklı Ercan – Trabzon seferleri haftada iki olmak üzere Pazartesi ve Cuma günleri yapılması planlanıyor.

Anahtar Kelimeler:
BayındırlıkUlaştırmaBakan
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