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Karadeniz teminata bağlandı

16 Ekim 2018 Salı 17:16
Karadeniz teminata bağlandı

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da bir dönerciye müşteri olarak gidip döner yedikten sonra hesap ödemek için gittiği kasadan sipariş alma aletini çalan zanlı Mehmet Cuma Karadeniz dün teminata bağlamak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet Polis memuru Necip Taşlı olayla ilgili bulguları aktardı. Taşlı huzurda bulunan ve ülkemizde TC uyruklu işçi statüsünde bulunan  zanlı Mehmet Cuma Karadeniz’in 11 Ekim tarihinde saat 16.50 raddelerinde Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Kayro Döner isimli restorantta müşteri olarak bulunduğu ve hesabı ödeyeceği sırada yazar kasa masası üzerinde bulunan 3500 TL değerinde Samsung J1 marka el terminali sipariş cihazını sirkat ettiğini söyledi. Taşlı olayın polis bilgisine gelmesi üzerine incelenen kamera görüntülerinde zanlının tespit edildiğini ve 13 Ekim tarihinde  derdest emri ile tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı bir kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.


 

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Anahtar Kelimeler:
Karadeniz
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