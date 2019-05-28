Karagöz’ün otopsisi belli oldu…

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Girne’de Kordonboyu Caddesi üzerinde denize düşerek yaşamını yitiren 55 yaşındaki Yusuf Karagöz’ün bugün yapılan otopsisinde ölüm nedenin “geçirmiş olduğu kalp krizi ve canlı suda boğulma” sonucu olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün Gemikonağı’nda misafir olarak bulunduğu evde yaşamını yitiren 26 yaşındaki Batuhan Burak Atabey’in ise ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

Atabey’in kesin ölüm sebebi yapılacak ileri tetkikler sonucunda belli olacaktır.

Soruşturma devam ediyor.

(BRT/PGM)