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Karagulle 10 ay hapis otelde yatacak

İsmail Karagulle 10 ay hapis yatacak

15 Ekim 2018 Pazartesi 16:41
Karagulle 10 ay hapis otelde yatacak

(Kamalı Haber) -  Ülkemize turist olarak tasarrufundaki ile 23 adet MDMA türü uyuşturucu hapla gelen İsmail Karagulle aleyhindeki karar dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi huzuruna açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen dava kararını Yargıç Temay Sağer açıkladı. Sağer, uyuşturucu suçlarının çok ciddi ve yaygın suçlar olduğuna dikkat çekti. Yargıç Sağer, “Mahkemelerin Yıllık Faaliyet Raporları’na göre son 10 yılda 9 kez uyuşturucu suçu ilk sırada yer aldı” dedi. Sağer, sanığın yaygın olan uyuşturucu suçunu işlemesini, MDMA türü uyuşturucu madde ithal etmesi ve turist olarak giriş yapıp uyuşturucu ithal etmesini aleyhine değerlendirdiklerini söyledi.

Yargıç Temay Sağer aktarmış olduğu tüm lehte ve aleyhte unsurları değerlendirdikten sonra sanığa oybirliği ile 10 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

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Hapisİsmail KaragülleUyuşturucuCezaHaberGündemKıbrıs
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