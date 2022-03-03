Karakola götürülen zanlı, polisi itip kayıplara karıştı

Geçitkale’de uyuşturucu suçundan yakalanan 2 kişiden biri karakolda üst araması sırasında polisi darp edip kaçtı.

Polis, uyuşturucu madde tasarrufu suçundan 28 yaşındaki F.A.I.A.’yı suçüstü hali gereği tutukladı ve dün sabah Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkararak aleyhine tahkikat maksatlı 2 gün tutukluluk emri temin etti.

Polis, ayrıca karakola götürülürken araç içerisinden anayola uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler atan ve üst araması sırasında polisi itip yere düşürerek kaçan Ürdün uyruklu 25 yaşındaki C.F.’nin peşine düştü.

Dünkü tutukluluk duruşmasında, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Geçitkale Polis Karakolu’nda görev yapan polis memuru Mehmet Bayır meselenin olgularını yemin tahtında mahkemeye aktardı. Tanık polis Mehmet Bayır, zanlının, ‘Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu’ suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Mehmet Bayır, 1 Mart 2022 tarihinde, saat 20.30’da, Geçitkale’de Sarınç Restoran önünde yapılan trafik kontrolü esnasında, zanlı F.A.I.A.’nın içerisinde yolcu olarak bulunduğu Ercan istikametinden İskele istikametine doğru seyreden C.F.’nin yönetimindeki ZRL 187 plakalı kiralık aracın durdurulduğunu ve sürüş ehliyeti kontrolü için karakola celp edildiklerini söyledi.

Bayır, zanlının ve beraberindeki araç sürücüsünün karakola celp edildiği sırada, karakola dönen yol kavşağında, sonradan tespit edip emare zapt ettiği, plastik eldiven içerisinde hassas terazi, beyaz renk şeffaf naylona sarılı 2 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir başka naylona sarılı 21 tane hapı araç içerisinden ana yol içerisine attıklarını tespit ettiğini belirtti.

Bayır, akabinde, sırasıyla F.A.I.A ve C.F.’nin üst araması yapıldığı esnada C.F.’nin görevli polisin üzerine saldırdığını ve polisi itip yere düşürerek darp ettikten sonra karanlıktan da faydalanarak köy içerisine kaçtığını söyledi.

Zanlıyı suçüstü hali gereği tutukladıklarını, araç sürücüsü C.F.’yi yapılan tüm aramalara karşın bulamadıklarını belirten tanık Bayır, konu maddeleri emare aldığını anlattı. Tanık polis, emareleri analiz için Devlet Kimya Laboratuvarı’na, maddelerin muhafazasında kullanılan materyalleri ise parmak izi araştırması için PGM’ye bağlı Parmak İzleri Şubesi’ne göndereceğini, kaçan şahsın halen arandığını belirtti ve mahkemeden henüz yeni başlattığı tahkikatını salimen tamamlayabilmek için süre istedi. Yargıç, huzurundaki şahadeti değerlendirdi ve konu suçun yaygınlığına ve ciddiyetine vurgu yaptıktan sonra, tahkikata etki etme olasılığı olan zanlının, tahkikatın selameti açısından 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına ve emir verdi.

Kaynak : Kıbrıs Gazetesi



