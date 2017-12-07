Karamalli: “Kadın siyasette de söz sahibi olmalıdır”

Yeni Bakış gazetesinden Özlem Çimendal'ın haberine göre; siyaseti devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatı olarak tanımlayan TKP Girne Milletvekili adayı Güller Karamalli, aynı zamanda da mesleği ile siyaseti birbiri ile bütünleştiriyor. Karamalli, “Mimar olarak da aynı şeyi yapıyoruz aslında. Mimarlık insanların yaşamlarını kolaylaştırmak için ve mekan ihtiyaçlarını karşılamak için teknik ve ekonomik olanakları kullanarak estetik yaratıcılıkla inşa etme sanatıdır. Bir felsefe, bir yaşam biçimidir. Ana kesişim noktası ise insandır, şehirdir. Siyasetin de, mimarlığın da temel işi tasarlamaktır” dedi.



“Adaletin ve ezilenin yanında olmak ilk şart”

Mesleği dolayısı ile siyasetle sürekli iç içe ve siyasetin bir parçası olduğunu dile getiren Karamalli, “Her ikisi de toplumun tüm bireylerinin yararına olacak bir düzen yaratmak, siyasetin de mimarlığın da ana temeli budur. Siyasi görüş olarak sosyal demokrat olduğumu söyleyebilirim. Çocuklara sorulan geleneksel olmuş soru; büyüyünce ne olmak istiyorsun? Ben adalet bakanı olmak istiyorum derdim. Sanırım aile içinde yapılan siyasi sohbetlerden etkileniyordum. Ülkede adalet yok kısmına takılmış olmalıyım. Adalet, ezilenin yanında olmak, eşit hak ve özgürlükler çocukluğumdan beri aile içinde de kulağıma küpe olmuş idealist bir insanım. İdealist kelimesinin anlamı ise, kendi derdine düşmeyip daha genele doğru amaçlar için önüne çıkan ya da çıkabilecek tüm engelleri aşabilen insan demektir. Tüm bunlar siyasete olan ilgimin göstergesidir” şeklinde konuştu.

“KKTC’de güçlü bir lider yok”

KKTC’de en büyük sorunun güçlü bir lider eksikliğinden kaynaklandığını dile getiren Karamalli, bunu da planlama ve liyakatın takip ettiğini söyledi. Karamalli, “Lider eksikliğini açıklamama gerek yok her şey ortada. Planlama, devletin tüm organlarının işleyebilmesi için öncelikle siyasi kararlılık olmalı, her alanda master planları yapılmalı (kısa orta uzun) öngörü ve vizyonla birlikte sivil toplum örgütleriyle uzman kişilerle çalışılmalı. Liyakat, siyasi kararsızlıklar, rant elde etme isteği devletin sağlıklı işlemesini ortadan kaldırmıştır. Fırsat eşitliği yaratılmalı işe alımlarda, ihale alımında, yükselmede, din, dil, ırk siyasal düşünce, felsefi inanç ve ayrıcalıkların dikkate alınmaması ve hiçbir kişiye aileye zümreye ayrıcalık tanınmaması, yeterlilik yani görevini başarıyla yapabilme, aslında hak etme göz önünde bulundurulmalı” ifadelerini kullandı.

“Siyasete ve siyasetçiye güven azaldı”

KKTC’de gelinen noktada siyasilere ve siyasete güvenin azaldığını ifade eden Karamalli, “Siyasete ve siyasilere güvensizlik elbette var. Çünkü toplumun beklentileri karşılanamamıştır. Çağın gerisinde kalmış, çürümüş, yıpranmış, çökmüş bir düzen mevcuttur. Toplum umudunu bile kaybetmiştir maalesef. Siyasi kararsızlıklar, siyasi çözümsüzlükler. Toplumun hiçbir beklentisine cevap veremez hale gelmiş ve sistem tıkanmıştır” diye konuştu.

“Sistemsizliğin, sistem olmasına seyirci kalmamalıyız”

Çökmüş mevcut düzenin bir parçası olmak istemediğini de vurgulayan Karamalli, “Sistemsizliğin sistem olduğu bir düzene seyirci kalmak istemediğim için aktif olarak bir şeyler yapabilmek için aday oldum ve mevcut düzenin sil baştan yapılması gerektiğine inanıyorum” dedi.

“Kadın siyasette de söz sahibi olmalıdır”

Mecliste kadın vekil sayısının daha da artması gerektiğine de değinen Karamalli, “Kadın nasıl iş dünyasında söz sahibi ise siyasette de devlet işlerini yürütme düzenleme sanatında kararların alınması ve yasaların düzenlenmesinde söz sahibi olmalıdır” ifadelerini kullandı.



“Görüşmelere devam edilmeli”

Rum tarafı ile yapılan görüşmelere nihai bir sonuç alıncaya kadar devam edilmesi gerektiğinin altını çizen Karamalli şöyle devam etti: “Siyasi eşitliğe dayalı, iki kesimli, iki toplumlu, AB üyesi Federal Kıbrıs Devleti’ne ulaşıncaya dek bu süreç sürdürülmeli.”

“Faiz Yasası çıkarılacak”

Açıklamalarında ülkenin ekonomik sıkıntılarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Karamalli, “Partimizin manifestosu içinde faiz yasası yer almaktadır. Banka faiz oranları düzenlenecek ve mevcut bankacılık sistemi yani bankacıları tefeci haline getiren sistemden kurtulunacaktır.” dedi.

“İçki, sigara, uyuşturucuya farkındalıklar artırılacak”

İçki, sigara, uyuşturucu kullanımının ilkokul yaşlarına kadar düşmesinin toplumsal bir sorun olduğuna vurgu yapan Karamalli, “Bunun için önlemler alınacak. İnsanın öncelikli olacağı bir ülke için çalışacağız.

Denetlemeler bilgilendirmeler caydırıcı kurallar ve eğitim ile insani temel alan çağdaş bilimsel ve kaliteli yaşam için mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Master planları gerekli”

Vekil seçilmesi halinde liyakata inanan biri olarak mesleğinin profesyonel ve vizyonu donanımını kullanarak imar, çevre, şehir planlama ve bunlarla ilgili olarak master planları yapılmasına katkı koymayı amaçladığını dile getiren Karamalli, “ Bu önemli konuda uzman ekiplerle sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket edeceğiz” dedi.

“Amaç çağın ilerisinde bir KKTC”

Karamalli sözlerini şöyle tamamladı: “Hayal ettiğim, Kuzey Kıbrıs adasını modern, yaşanabilir, turizm cenneti, dünyada insanların gelip görmek istediği yerlerden ilk sıraya yerleşen, ekonomisiyle, teknolojisiyle, çağın ilerisinde bir ülke için mesleğimin içerdiği her hizmeti, çalışmayı düzenlemeyi yapmak istiyorum.”