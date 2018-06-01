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Karaman: "Biz yapacağız, halkımız denetleyecek!"

CTP Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman ile Belediye Meclis Üyesi adaylarının Girne bölgesinde bulunan okul ziyaretleri sürüyor.

01 Haziran 2018 Cuma 13:32
Karaman: "Biz yapacağız, halkımız denetleyecek!"

Yeni Girne hedefiyle yola çıkan Birol Karaman ve ekibi dün Şht. Hasan Cafer İlkokulu ile Karaoğlanoğlu İlkokulu’nda eğitimcilerle buluştu. Ziyarete CTP Girne İlçesi Yönetimi de eşlik etti. Eğitimcilerin sıcak ilgisiyle karşılaşan Birol Karaman, ziyaretlerinde kent problemlerine dikkat çekerek, bu kentin insanları olan eğitimcilerin görüşlerini önemsediklerini belirtti.

"WEB SİTESİNDE YAYIMLANACAK"

Kentin temel sorunları olan trafik, kanalizasyon ve altyapı sorunları yanında, belediyenin kurumsallaşamamasının ciddi sıkıntılara yol açtığını anlatan Karaman, eğitimcilerin en çok merak ettiği konunun da bir kez daha altını çizdi: “Bugün eğitimcilerin en büyük şikâyeti belediyenin bütçesinden gelen katkının adil bir şekilde dağıtılmaması üzerine. Biz belediye bütçesini şeffaflaştıracağız. Belediye bütçesi raporlarıyla her ay güncellenerek web sayfasında yer alacak. Nereye ne kadar harcandığı, bütçenin ne olduğu herkes tarafından bilinecek. Halk ödediği vergilerin kent için nerelerde kullanıldığını görecek ve denetleyecek.”

"YENİ, ÇAĞDAŞ GİRNE’Yİ BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"

Hazırladıkları tüm projeleri hayata geçirmeden önce, sokakta tartışmaya açacaklarını söyleyen Karaman, her kesimin görüşleri dikkate alınarak, halkın benimsediği, katılımının olduğu projelerin daha başarılı olacağına inandığını vurguladı. Karaman, “Kent için yaptığımız tüm projeler hayata geçirilirken, sizin seçtiğiniz bir gözlem ekibi, buraları inceleyip denetleyebilecek. Yeni Girne’yi hep birlikte inşa edeceğiz. Hiçbir bahane üretmeden, trafikten, yol güvenliği ve kalitesine, kanalizasyondan, yağmur suyu taşkınlarına her sorunu bilimsel bir vizyonla çözeceğiz. Betonlaşan kente, yeşil alanları, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla, park ve bahçeleriyle yeniden nefes aldıracağız. Kıbrıs kokan çarşısı, doğa tarih müzesi ve şehir tiyatrosuyla, çağdaş bir kent yaratacağız ” dedi.

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