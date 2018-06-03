Karaman: "Dayanışma ve katılımcılık ile başaracağız"

Yürüyüşe Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhurman, milletvekilleri Asım Akansoy, Fazilet Özdenefe ve Fikri Toros ile eski Başbakan Ömer Kalyoncu, eski bakan Salih Usar ve çok sayıda kadın ve genç sempatizanlar katıldı. Bilimsel çözümleri ile kentlinin karşısına çıkan Birol Karaman ile ekibi, çarşıda yoğun ilgi ile karşılandı. Vatandaşlarla ve esnafla sohbet ederek sorunlarını dinleyen Karaman, Girne’deki tüm sorunların kaynağının belediyenin kurumsal bir yapıda yönetilememesi olduğuna işaret ederek, sorunlara etkin müdahale için, “kurumsallaşma şart” dedi.

"DAYANIŞMA VE KATILIMCILIK İLE BAŞARACAĞIZ"

Bir turizm kenti olan Girne’yi dayanışma ve katılımcılıkla arzu edilen refah seviyesine ulaştırmayı hedeflediklerini anlatan Birol Karaman, kent estetiği göz önünde bulundurularak çarşının düzenlenmesinin Girne’ye yeni değerler katacağının altını çizdi. Trafik yoğunluğu, yol kalitesi, otopark ve kanalizasyon gibi acil konuları ivedilikle ele alacaklarını söyleyen Karaman, kent ekonomisini canlandırmak için çarşının ara sokaklarından ana sokaklarına esnafın da görüşü alınarak hazırladıkları projeleri hayata geçireceklerini bildirdi. Turisti çarşıya indirmenin yolunun butik oteller ve çarşıdaki çeşitlilik olduğunu söyleyen Karaman, bölgede yerel turistik ürünlerin üretimini teşvik edeceklerini belirtti. Karaman, “çok iyi mimarlar, mühendisler, çok iyi esnaflar işletmecilerle, alanında uzman insanlarla yola çıktık. Girne’yi bilgimizle, tecrübemizle, Girne sevdalısı ekibimizle ve çağdaş projelerimizle insanların huzurla yaşadığı bir kent haline getireceğiz” dedi. Farklı partilerden olduğunu söyleyen birçok yurttaş da, “bu kent yaşanmaz bir noktaya geldi. Kenti değiştirecek, kararlı, genç, dinamik ve vizyon sahibi bir Belediye Başkanı istiyoruz; sesimize kulak veren, kentini düşünen bir lider” diyerek Birol Karaman’a destek belirtti. Karaman gördüğü ilgi için teşekkür ederek tek başına değil Girnelilerle bu kenti yöneteceğini söyledi.