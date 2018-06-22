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Karaman: "Denizlerimiz yeniden temiz olacak!"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman ve Belediye Meclis Üyesi adayları, seçim çalışmaları kapsamında kent sakinleriyle buluştu.

22 Haziran 2018 Cuma 14:55
Karaman: "Denizlerimiz yeniden temiz olacak!"

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre “Yaşanılabilir mutlu bir kent için, Girne aşkına işbaşına” sloganıyla yola çıkan CTP Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman, “Girne Kanalizasyon ve Arıtma Ana Planı ile denizlerimiz yeniden mavi yeşil rengine kavuşacak” dedi.

Karaman, “sadece insan sağlığı değil, deniz canlıları için de tehdit oluşturan bu sorunu ortadan kaldıracağız. Denizlerimize güvenle girebileceğiz” ifadeleri kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı’nın denizlerdeki kirlilikle ilgili yayımladığı raporu hatırlatan Karaman, kentte yaşanan kanalizasyon ve arıtma sorununun sağlığı tehdit eder boyutlara ulaştığını ifade etti. Geçtiğimiz sene birçok ailenin çocuklarını denize girmesi için uzak bölgelere götürdüğünü söyleyen Karaman, “Bu utanç verici tabloyu ortandan kaldıracağız. Denizlerimiz yeninden kendi rengine kavuşacak” dedi.

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“ÖN ARITMA İHALESİNE HEMEN ÇIKILACAK”

“Mevcut yönetimin defalarca, ‘ihaleye çıktık, çıkıyoruz’ açıklamalarına karşın hiçbir adım atılmayan arıtma sorununu vakit kaybetmeksizin ele alacağız” diyen Karaman, ön arıtma projesinin ihaleye çıkılmasıyla bu sorunun çözüme ulaşacağını ifade etti.

Karaman, “Girne Belediyesi’ni insan kaynakları yönünden de güçlendireceğiz. En az bir çevre mühendisi ve bir biyolog istidam edeceğiz. Ön arıtma ihalesinin tamamlanması ve personel kadrosunun güçlendirilmesi sonrasında Girne Kanalizasyon ve Arıtma Ana Planı hazırlanacak” dedi.

“HALKLA KARAR VERİLECEK”

Katılımcı, demokratik ve şeffaf bir kent yönetimi hedeflediklerinin altını çizen Karaman, planı halkın katılımına açacaklarını belirterek, “Sivil toplum örgütleri ve halkın katılımı sonrasında son halini alacak plan, tıpkı Taşkın Yönetim Planı’nda olduğu gibi, izleme komitesi oluşturularak harfiyen uygulanacaktır” dedi.

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