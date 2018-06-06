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Karaman: “Girne sorunlarla değil güzelliklerle anılacak“

CTP Girne Belediye Başkan adayı Karaman: “Girne sorunlarla değil güzelliklerle anılacak “

06 Haziran 2018 Çarşamba 15:36
Karaman: “Girne sorunlarla değil güzelliklerle anılacak“

CTP Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman ile Belediye Meclis Üyesi adayları Girne sokaklarında bildiri dağıttı, yurttaşlarla buluştu.

Salih Miroğlu Caddesi, Beycanlar Mahallesi ve Zeytinlik’te bildiri dağıtarak ekibini tanıtan Birol Karaman, “aklımız, fikrimiz Girne. Değişim için, yeni bir Girne için çalışıyoruz. Alanlarında uzman ekibimizle Girne’yi ayağa kaldıracağız” dedi. 

CTP’den yapılan açıklamaya göre, gezdiği sokak ve mahallelerde sıkça sorun ve şikâyet dinleyen Karaman,  “Girne sorunlarıyla değil, sosyal ve kültürel etkinlikleri, yeşil alanları, Kıbrıs kokan çarşısı, değerleri, turkuaz mavisi denizi, ekonomisiyle anılacak, Kıbrıs’ın kalbi olacak. Yüzlerce yıllık tarihiyle Antik Limanı hak ettiği değere taşıyacağız. İnsanlarımızın mutlu olması için, halkımızla birlikte bu kenti güzel günlere taşıyacağız” dedi. 

Birol Karaman ile ekibi daha sonra Hirondel Çemberi’nde bayrak açarak Girnelileri selamladı. Etkinliğe, CTP Girne İlçesi üyeleri, CTP Girne Gençlik Örgütü ile çok sayıda partili katıldı. 

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