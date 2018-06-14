Karaman: "Girneliler göreve, Sivil Toplum Sitesi kuracağız!"

CTP Girne Belediyesi Başkan adayı Birol Karaman ile Belediye Meclis Üyesi adayları, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Girne Şubesi ile Akdeniz Spor Birliği Kadınlar Futbol Takımı’nı ziyaret etti. İlk ziyaretini Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’ne yapan Birol Karaman, burada yaptığı konuşmada, kentte herkesin mutlu bir yaşam sürebilmesi için hazırladıkları çalışmaları anlattı. Kentin temel sorunlarını çözüme kavuşturacak projelerin ele alındığı görüşmede üyelerin sorularını da yanıtlayan Karaman, ülkedeki diğer kentlere göre Girne’de daha az sayıda aktif sivil toplum örgütünün bulunduğunu belirti. Karaman, kent yaşamına çeşitli yönlerden katkı sağlayabilecek en önemli unsurlar olan sivil toplum faaliyetlerinin geliştirilebilmesi amacıyla kente bir Sivil Toplum Sitesi kazandıracaklarını açıkladı.

"KADIN SIĞINMA EVİ"

Ülkemizde kadına yönelik şiddeti önleyecek kurumsal düzenlemelerin eksikliğine de işaret eden Karaman, ‘koruyucu-önleyici sosyal hizmet’ anlayışı çerçevesinde kadına yönelik şiddetin minimize edilmesini sağlamak amacıyla belediye bünyesinde çeşitli programlar düzenleyeceklerini belirtti. Karaman, bunların yanında şiddete maruz kalan kadınların kendi ayakları üzerinde durabilecekleri ve kendilerini güvende hissedecekleri bir yaşam ortamına kavuşuncaya kadar geçici olarak barınabilecekleri ‘kadın sığınma evi’ni yürürlüğe koyacaklarını açıkladı.

Birol Karaman ile ekibi, KKTCELL Kadınlar Futbol Ligi’nde Şampiyonluğu alan Akdeniz Spor Birliği Kadınlar Futbol Takımı oyuncuları ile Birlik Başkanı Serhat Deniz’i de ziyaret etti. Karaman, sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Şampiyon takımın antrenörü aynı zamanda CTP Belediye Meclis üyesi adayı Ümit Aktül de görüşmede hazır bulundu.