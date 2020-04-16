Karaman : "Oteldeki tetkikler devam edecek"

Girne Postası’na konuşan Dome Otel Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Karaman, karantina süresi dolan ve bugün otelden çıkması beklenen gözlem altındaki kişilere genel bir tarama testinin daha yapılacağını ifade etti.

Gözlem altında tutulan kişilerle birlikte personelinde taramadan geçeceğini dile getiren Karaman, “Yapılan taramanın ardından gözlem altındaki kişileri sağlıklı bir şekilde uğurlamayı ümit ediyoruz” dedi.

“HASTALIK BELİRTİSİ YOKTU”

Karaman, Dome Otel’de pozitif çıkan vakada hiçbir hastalık belirtisi olmadığını sözlerine ekledi.

Otelde ciddi güvenlik önlemleri olduğunu kaydeden Karaman, personelin kesinlikle misafirlerle temas etmediğini ifade etti.

40’a yakın çalışanın 30 yıllık Dome Otel personeli olduğunu söyleyen Karaman, “Personelimiz talimatlı ve kurallara uygun şekilde çalıştı. Misafirlerin ihtiyaçları kapılarının önüne kondu. Asla temas söz konusu olamaz. Yalnızca hemşire gözlem altında tutulan kişilerin kontrolünü yapıyordu” diye konuştu.

Haber : BURCU ECE YILMAZ