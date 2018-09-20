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Karamollaoğlu: "Kıbrıs'ta sinsi ve tehlikeli adımlar atılıyor"

20 Eylül 2018 Perşembe 10:40
Karamollaoğlu: "Kıbrıs'ta sinsi ve tehlikeli adımlar atılıyor"
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Balgat’taki genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

İç gündemler ile uğraşmaktan dış gündemin unutulduğunu ifade eden Karamollaoğlu, burnumuzun dibindeki Kıbrıs’ta çok sinsi ve çok tehlikeli adımların atıldığına dikkat çekti.

Fransa’nın Rum Kesimi tarafına askeri üs kurması adımını değerlendiren Karamollaoğlu, “Fransa, her türlü müdahaleye hazır halde bir askeri donanma yerleştiriyor.

Kıbrıs’ta, İsrail, İngiltere, Fransa ve Yunanistan arasında bir askeri ittifak kuruluyor. Peki, bütün bu hazırlıklar ne için yapılıyor?

Biz söyleyelim; Akdeniz’de hâkimiyet kurmak için. Çıkarılacak doğalgaza el koymak için. Akdeniz’deki enerji geçiş güzergâhlarını kontrol etmek için. İslam dünyasına yönelik siyasi ve askeri kuşatmayı daha da güçlendirmek için.

En önemlisi de Türkiye’yi tehdit ederek saf dışı bırakmak için” açıklamasında bulundu.

 

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Anahtar Kelimeler:
Temel KaramollaoğluHaberKKTCKıbrıs
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