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Karanlığa mahkum bir hayat yaşayan Aburç yardım istedi

Elektriği bile olmayan harabe halindeki tek odalı evde yaşayan Şengül Akburç, yetkililerden yardım istedi

07 Ocak 2018 Pazar 16:18
Karanlığa mahkum bir hayat yaşayan Aburç yardım istedi
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Diyalog gazetesinden Hüseyin Çiçek’in haberine göre; Gazimağusa’da, Anıt Çember yakınlarında, tek odalı ve elektriği bile olmayan bir evde hayatını idame ettirmeye çalışan Şengül Akburç, yetkililerden yardım istedi. Merkezi Cezaevi’nde bir süre yattığını ve tahliye olduktan sonra kendisine iş verilmediğini belirten Akburç, 5 yıldır elektriği bile olmayan evde yaşamak zorunda bırakıldığını ifade etti. 

Elektriksiz yaşamaya alıştım 

Elektriksiz yaşamaya alıştığını, ancak evin durumunun oldukça kötü olduğunu belirten Akburç, “devlet evimi tamir ettirsin ya da bana iş versinler. Artık dayanacak gücüm kalmadı, cezaevinden çıktıktan sonra kimse bana iş vermek istemiyor. günde 4-5 çeşit ilaç kullanıyorum artık sesimi duysunlar” şeklinde konuşarak isyan etti. 

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