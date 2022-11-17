KARANLIK VE BOZUK YOLLARDA YİNE ÖLÜM

Dün akşam yine karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarpıldı. Kapkaranlık yolda..

Bu ülkede kötü yola düşmemek elde değil. Düz, temiz , ışıklı yol var da biz mi gitmiyoruz. Otoban, şehir içi, mahalle aralarında her yer delik deşik. Ulaştırma bakanının aracı gece görüşlü olmalı.. Öyle olmalı çünkü bu yolların karanlığını bir biz görüyoruz sanırım. Kendileri görmüyor..



Özelikle Bedrettin Demirel caddesi (KTHY) haspoalt güzergahı, Ercan hava limanı yolu. Gönyeli-boğaz yolu. Kermiya yolu.küçük kaymaklı yolu. Bu yollar ve bunun gibi bir çok caddeler kapkaranlık. Refüjler içerisinde onlarca dikilmiş lambalar var ama hiç biri çalımıyor.

Her gün kazalar ve bu kazalarda yitirilen hayatlar var. Süratten dolayı olanları kabul ediyoruz. Fakat yayalara çarpma, yüzyüze çarpışma, araç geçmeye çalışırken yapılan kazalar bunların hepsi karanlık yollarda gerçekleşiyor.

Dün akşam Bedreddin Demirel caddesi üzerinde seyir halinde ilerlerken bizzat ben siyahi bir öğrenciye ,vurmamak için nereye gideceğimi şaşırdım. Üstelik yaya geçiti olmayan bu yol üzerinde karşıdan karşıya bir cisim geçiyor ve son anda fark ediliyor.

Yollar bildiğiniz delikli kaşar peyniri gibi. Bir çukurdan kaçıyorsun öbürüne düşüyorsun. Yolda bulunan çizgiler desiniz nerden başlıyor , nereye gidiyor belli değil. Başlangıç belli sonu yok. Yollar çökmüş bitmiş. Bildiğiniz her yer KÖTÜ YOL. Araç tekeri çat diyor gidiyor.

Kapkaranlık ve çukurlar ile dolu yollar için devlet olarak sizler bu halktan seyrüsefer harcı alıyorsunuz. Ödemeyene cezalar uygulamaya başlıyorsunuz. 2022/2023 araç muayene ve seyrüsefer takviminiz çıktı. Hangi yol için hangi yüze bu harcı istiyorsunuz.



Her yerde sokak lambaları ama tek bir tanesi bile yanmıyor. Uçak ile Ercan yaklaştığımız zaman aşağıya hepimiz bakmışızdır. Mum ışığını aratmayan parça parça yerleri görünce insan nereye geldi diye bakıyor. Işıksız yolsuz bir ülke olma yolunda gitmiyoruz artık öyleyiz.

Trafik lambaları aynı anda hem kırmızı hem yeşil yanıyor. Bazı noktalarda hiç yanmıyor. Sabahları insanlar işlerine gidebilmek için trafikte kaç koş oynuyor. Her yer her yede. Kimse bunları görmüyor mu?



Sayın Hükümet Edenler...

*Hani daha ileriye gidecek bir KKTC ?..

*Hani artık eletirik yakıt sorunu bitecek?..

*Hani tertemiz yollar ışıklı bir ülke?..

*Hani bu halkın ödediği vergi?...

*Hani bu ülkenin yeşiliği ve mavisi?...

*Hani gençliği burada tutma cabanız?...

Hangi vatandaşını hangi güzel icraat ve yaşanabilir sebepler ile bu ülkede tutacaksınız. Hangi genç insanımıza okul bitti Ülkende kal diyecebileceksiniz. Hangi yaşılı insanını sorunsuz hastane servisi ile evinden alıp sağlık vereceksiniz. Hangi ambulans korkusuzca bu yollarda hastaneye hasta yetiştirebikecek. Hangi yollarda insanlarımız , çocuklarımız yürüyüş yapacak. Hangi sorumsuz yoldan insanlar işlerine , okullarına gidecek.



Elektirik yakıtı günlük alan bir ülke. Yolları olmayan bir ülke. Karanlıklar içerisinde yok olan hayatlar, yaşanan tarfik kazaları. Bitmek bilmeyen zamlar. Fazlalaşan insan nüfüsu. Gereksiz saraylar. Eğitimsiz okullar. Sağlıksız hastaneler, denetimsiz kurumlar. Tüm bunlar var ve daha fazla olmaya devam ediyorken.



ÇOK HAKKISNIZ TANINMAYA LAYIK BİR KKTC..

KARAKUŞ