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Karanlıkta kalacak mıyız?

EL-SEN Genel Başkanı Çağlayan Cesurer, Teknecik Elektrik Santrali'ndeki yakıt stoğu ile ilgili Gündem Kıbrıs'a konuştu.

27 Ekim 2022 Perşembe 10:44
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Karanlıkta kalacak mıyız?



ÖZEL HABER- Pelin Yükselay

Bir kaç gündür konuşulan 'Teknecik Elektrik Santrali'nde yakıtın bitiyor olduğu' iddalarına son noktayı, EL-SEN Başkanı Çağlayan Cesurer koydu. 

Gündem Kıbrıs muhabirine açıklama yapan Cesurer, şu an Teknecik Elektrik Santrali'nde 8 günlük yakıt olduğunu belirterek, 3 bin ton olan ve 6 gün yetecek olan diğer yakıtın da yolda olduğunu kaydetti. 

"Geminin yolda gelmekte olduğu bilgisini az önce aldım" diyen Cesurer, geminin gelmesi ile net 12 günlük yakıtın depolarda olacağını söyledi. 

"Bu 12 gün içerisinde yeni yakıt alınması için çalışma yapılmazsa o zaman sıkıntı çıkar" diyen Cesurer, yeni alım için çalışmaların başladığı bilgisini de aldıklarını kaydetti. 

Tonu 77 Dolar

Cesurer, şu an yolda gelen yakıtın bir önceki anlaşma kapsamında geldiğini ve tonunun 77 Dolar olduğunu sözlerine ekledi.
 

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