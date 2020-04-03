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Karantina altında olan Boris Johnson ilk kez görüntülendi

Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sağlık çalışanları alkışlamak için kendisini karantina altına aldığı evin önüne çıktı. İngiliz medyası, Ulusal Sağlık Servisi’ne (NHS) teşekkür eden Johnson’ın 'hasta' görüntüsüne dikkat çekti.

03 Nisan 2020 Cuma 12:09
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Karantina altında olan Boris Johnson ilk kez görüntülendi

İngiltere’de koronavirüsle en ön cephede mücadele eden NHS’deki sağlık çalışanları alkışlandı. Koronavirüs testi pozitif çıkan Başbakan Boris Johnson, kendisini karantina altına aldığı evinin önüne çıkarak moral alkışına destek verdi.

İngiliz medyası, dün karantina süreci dolması beklenen ancak bu sürecin uzatılması kararı verilen Johnson’ın 'hasta' görüntüsüne dikkat çekti.

Johnson, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Koronavirüsle savaşmak için yaptığınız her şey için NHS'ye ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Gerçekten bir ilham kaynağısınız" ifadelerini kullandı.


POLİS VE İTFAİYE DE ALKIŞLA DESTEK VERDİ


İngiltere’de polis ve itfaiye ekipleri de sağlık çalışanlarına yönelik alkışa destek verdi. Polislerin hastane ve kliniklerin önüne giderek sağlık çalışanlarını alkışladığı ve polis araçlarının sirenlerini açtıkları görüldü. Öte yandan, itfaiye ekipleri de bulundukları merkezde sıraya girerek sağlık çalışanlarını alkışladı.


KRALİYET DONANMASI’NDAN DESTEK


İngiltere Kraliyet Donanması da sosyal medya hesabından yayınladığı görüntüyle destek verdi. Görüntülerde, İngiliz askerlerin sağlık çalışanlarına teşekkür ettiği ve onları alkışladıkları görüldü. Donanmanın sosyal medya hesabından yayınlanan mesajda ise "NHS’deki herkes, bakıcılar ve çalışanların yanındayız. Teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İngiltereBoris JohnsonKoronavirüs
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