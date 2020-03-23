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Karantina altında tutulan toplam 756 turist 6 faklı seferle ülkelerine gönderilecek

14 günden beri karantina altında tutulan turistlerden 756'sı yarın ve Çarşamba günü düzenlenen 6 farklı seferde ülkelerine gönderiliyor.

23 Mart 2020 Pazartesi 21:14
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Karantina altında tutulan toplam 756 turist 6 faklı seferle ülkelerine gönderilecek

Ülkedeki ilk Koronavirüs vakasının Salamis Otel’de konaklayan Alman turist kafilesinde bulunan bir kadında tespit edilmesi ile ardından 14 gündür karantina altında tutulan turistler ülkelerine geri gönderiliyor.

Turistlerin yarın ve Çarşamba günü düzenlenen 6 farklı seferde gönderilecekleri öğrenildi. Düzenlenen seferlere göre ilk olarak sabahın ilk saatlerinde 109 Polonyalı turist otelden ayrılarak ülkesine gönderilecek.

Ardından bir saat içerisinde düzenlenen 115 ve 159 kişilik 2 farklı seferde toplam 274 Alman turist ülkesine gönderilecek.

Akşam 20.30 sıralarında 160 İsveçli turistin ülkelerine dönmek için otelden ayrılacağı öğrenilirken, kısa bir süre sonra ise salı günü için düzenlenen son seferde 159 Alman turist ülkelerine dönmek için otelden ayrılıp yola çıkacak.

Turistlerin ülkelerine dönmesi için çarşamba sabah saatlerinde düzenlenen son seferde ise 54 Fransız turistin ülkesine dönmek için otelden ayrılacakları öğrenildi.

Kıbrıs Postası

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsKarantineALman Turistler
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