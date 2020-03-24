Karantina altındaki turistler ülkelerine geri dönüyor

Koronavirüs şüphesi ile 14 günden beri karantina altında tutulan turistler sabahın ilk saatlerinden itibaren ülkelerine dönmeye başladı.

Saat 2.40 itibarı ile Polonyalı turistlerin otelden çıkışları başlarken, 07.45 ve 08.30 saatlerinde de toplamda 6 otobüs ile otelden Alman turistler ayrıldı. Edinilen bilgiye göre oteldeki tüm turistler Ercan Havaalanı'ndan düzenlenen seferlerle ülkelerine gönderilecek.

14 günden beri karantina altında tutulan turistler otelden ayrılırken kapıda görevli polislere ve basın mensuplarına el salladılar.