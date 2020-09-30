'Karantina doldu, yolcular Liman'a döndü'

Yenidüzen Gazetesi'nde yer alan habere göre Taşucu'ndan Girne Turizm Limanı'na gelen iki gemi seferindeki 169 yolcunun, götürüldükleri karantina otelleri dolu olduğu gerekçesiyle otobüslerle yeniden Liman'a döndürüldüğü yazıldı.

Bu sabah saat 9'da Liman'a gelen 2 gemi seferinin yolcuları, Liman'daki bekleyişin ardından az önce başka bir karantina oteline gitmek için yola çıkarıldı.

Yolcular, Liman önündeki bekleyişin ardından yeni belirlenen karantina oteline götürülürken, yaşananlar organizasyonsuzluğu da eleştirdi.

KAYNAK : YENİDÜZEN