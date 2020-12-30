KARANTİNA KARARLARININ SÜRESİ UZATILDI!

Bahar SANCAR
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda 31 Aralık 2020 tarihine kadar ülkelere göre belirtilen karantina kararlarının 31 Ocak 2021 saat 23:59 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi.
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda 31 Aralık 2020 tarihine kadar ülkelere göre belirtilen karantina kararlarının 31 Ocak 2021 saat 23:59 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi.
Bahar SANCAR
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda 31 Aralık 2020 tarihine kadar ülkelere göre belirtilen karantina kararlarının 31 Ocak 2021 saat 23:59 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi.