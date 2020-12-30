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KARANTİNA KARARLARININ SÜRESİ UZATILDI!

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda 31 Aralık 2020 tarihine kadar ülkelere göre belirtilen karantina kararlarının 31 Ocak 2021 saat 23:59 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi.

30 Aralık 2020 Çarşamba 16:04
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KARANTİNA KARARLARININ SÜRESİ UZATILDI!

Bahar SANCAR


Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda 31 Aralık 2020 tarihine kadar ülkelere göre belirtilen karantina kararlarının 31 Ocak 2021 saat 23:59 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi.

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