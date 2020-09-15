Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Uyuşturucu davasında karar açıklandı
Uyuşturucu davasında karar açıklandı
Darp davasında karar verildi
Darp davasında karar verildi
Eski kız arkadaşını darp etti
Eski kız arkadaşını darp etti
Ağaç altına sakladılar
Ağaç altına sakladılar
Kendi evi gibi kullandı
Kendi evi gibi kullandı

Karantina kurallarına uymayanlara ceza uygulanacak

Karantina kurallarına uymayanlara, 5 asgari ücret ile 1 yıl hapisKaynak: Karantina kurallarına uymayanlara ceza uygulanacak

15 Eylül 2020 Salı 10:42
1670 Okunma
Karantina kurallarına uymayanlara ceza uygulanacak

Yasa ne içeriyor?

Karantina kurallarına uymayanlara, 5 asgari ücret ile 1 yıl hapis

Bulaşıcı Hastalıklar  (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin 36. Ve 43. Maddelerinde neler yer aldı?

-Maske ve mesafe kurallarına uymayanlara aylık brüt asgari ücretin onda biri tutarında para cezası, karantina kuralına uymayanlara aylık brüt asgari ücretin 5 katı tutarına kadar para cezası, 1 (bir) yıla kadar hapis cezası öngörüldü.

-Salgın kapsamında, Sağlık Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan resmi kararlara uyulmaması durumunda, maske veya sosyal mesafe kurallarına uyulmaması halinde, aylık brüt asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacağı açıklandı.

-Bakanlıkça imzalatılan taahhütnamenin içeriğindeki beyana veya taahhütlere ilişkin kurallara uymayan, izolasyon (tecrit) kuralına uymayan veya karantina kurallarına uymayanlar ise aylık brüt asgari ücretin 5 katı tutarına kadar para cezası, 1 (bir) yıla kadar hapis cezası veya her iki cezaya birden çarptırılabilecekler.

İşletmelerin kapatılmasına uymayanlara da ceza

Kişilerin kamu sağlığını tehdit edebilecek şekilde davranması halinde, işletmelerin kapatılması kararına aykırı hareket etmesi halinde, aylık brüt asgari ücretin 5 (beş) katı tutarına kadar para cezası veya 1 (bir) yıla kadar hapis cezası veya her iki cezayı birden alabileceği ifade edildi.

Cezayı ödemeyenler 30 gün içinde mahkemeye

Cezalarının 30 gün içerisinde ödenmemesi halinde ise suçun mahkemeye intikal edeceği ve mahkûmiyet halinde, aylık brüt asgari ücretin 6 (altı) katı tutarına kadar para cezası veya hapislik cezası verileceği de değişiklik içerisinde yer aldı.  

İdari para cezaları, kapatma cezası ile organizasyon ve etkinliklerinin durdurulması ise Bakanlık ile birlikte Bakanlar Kurulu tarafından yetkilendirilmesi durumunda belediye kolluk görevlileri veya belediye sağlık personeli tarafından da kullanılabileceği belirtildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
49 yaşındaki Covid hastası yoğun bakıma alındı
49 yaşındaki Covid hastası yoğun bakıma alındı
SON DAKİKA! Karakum’da bulunan Lemar Market’te pozitif vaka
SON DAKİKA! Karakum’da bulunan Lemar Market’te pozitif vaka
Bakan Pilli: ”Halkımız gönül rahatlığı ile Burhan Nalbantoğlu’ndan hizmet alabilir”
Bakan Pilli: ”Halkımız gönül rahatlığı ile Burhan Nalbantoğlu’ndan hizmet alabilir”
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim