“Karantina kurallarına uyun, evden çıkmayın”

BRT’de canlı yayına katılan HP Genel Sekreteri ve Moleküler Biyoloji Uzmanı Jale Refik Rogers, corona virüse karşı mücadelede nelere dikkat edilmesi gerektiğinden söz etti...

Halkın Partisi Genel Sekreteri Jale Refik Rogers, bu sabah katıldığı programda halka seslenerek, yeni tip corona virüse karşı ne yapılması gerektiği konusunda bilgi verdi.

Adının “Sokağa Çıkma Yasağı” olmamasına rağmen, elzem ihtiyaçlar dışında evden çıkılmaması gerektiğinin altını çizen Rogers, herkesin alınan kararlara uyması konusunda hassas davranmalarını istedi.

Rogers, çalışmak zorunda olan küçük esnafların mutlaka 2 metre kuralına uyarak hareket etmelerini ve hijyen kurallarına ekstra dikkat etmeleri gerektiğini belirterek, dezenfektan bulundurulmasının şart olduğunu söyledi.

Diğer yandan, çok fazla bilgi kirliliği olduğundan söz eden Rogers, sadece uzman açıklamalarına dikkat edilmesinin çok önemli olduğunu ve uzmanların Dünya Sağlık Örgütü’nün verdiği bilgiler ışığında insanlara rehberlik ettiklerini ifade etti.

Rogers, hem toplumu hem de doktorları bilinçlendirmenin çok önemli olduğunu vurgulayarak, sağlık çalışanlarına düzenli olarak eğitim verildiğini ve Karantina Merkezi’nde uyulması gereken kurallar adına da eğitim yapılacağını söyledi.

Virüsün yayılma hızını yavaşlatmak adına toplumda seyahat öyküsü olan veya Covid-19 pozitif olan kişilerle yakın temasta olup da hastalık belirtisi olan kişilerin belirlenerek test edilmesinin önemine dikkati çeken Rogers, ne kadar test yapılırsa, o kadar pozitif vakanın izole edilebileceğine dikkat çekti.

Rogers, evde ellerimizi su ve sabunla 30 saniye boyunca yıkamanın yeterli olduğunu, yıkayamama durumunda dezenfektan kullanılmasının daha uygun olacağını belirterek, dezenfektanların iyi virüsleri de öldürdüğünü ve florayı koruman adına bunun çok önemli olduğu bilgisini verdi.

Halka çağrıda bulunan Dr. Jale Refik Rogers, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Yurt dışı hikâyesi olan insanlar, lütfen evden çıkmasın. Evde de karantina koşullarına uymaları çok önemlidir. Aile bireylerinden izole bir şekilde kalmaları gerekmektedir”.