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Karantina otelinde tecavüz iddiası

Lapta’da faaliyet gösteren R.S Otelde meydana geldiği iddia edilen tecavüz olayı ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.E mahkemeye çıkarıldı.

10 Mart 2021 Çarşamba 15:51
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Karantina otelinde tecavüz iddiası

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lapta Polis karakolunda görevli polis olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis zanlı A.E’nin 27 Şubat 2021 tarihinde saat 18.00 raddelerinde Lapta’da, şuan karantina oteli olarak hizmet vermekte olan R.S Otel'e ait oda içerisinde, karantinada bulunan A.E’nin adaya birlikte gelmiş olduğu yine aynı Otel’e ait başka bir odada karantina da bulunan M.D isimli erkek şahıs ile birlikte A.E’ye ait oda içerisinde alkol aldıktan sonra alkolü içki tesiri altında sarhoş olduğu bir sırada M.D’nin odasına gidip adı edilenin giymekte olduğu kıyafetlerini çıkartıp odanın çift kişilik yatağı içerisinde rızası hilafında cinsel tecavüzde bulunduğu gerekçesi ile hakkında şikâyet yapıldığını söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak zanlı A.E’nin tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını mahkemeye aktararak soruşturma maksatlı ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

KAYNAK : KAMALI HABER

Son Güncelleme: 10.03.2021 17:10
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