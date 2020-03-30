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Karantina süresi uzadı: 7 gün eklendi

Sağlık Bakanlığı 14 gün olan karantina süresine 7 gün eklenerek, 21 güne çıktığını duyurdu.

30 Mart 2020 Pazartesi 14:09
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Karantina süresi uzadı: 7 gün eklendi

Sağlık Bakanlığı, Bakanlar Kurulu kararına göre 14 Mart’tan bu yana evde izolasyon sürecinde bulunanların ve bu süreyi tamamlayanların 7 gün daha aynı koşullarda izole kalmasının gerekli görüldüğüne dikkat çekti.

Ancak öksürük, ateş, nefes darlığı gibi şikayeti olanların Sağlık Bakanlığı’na bağlı 1102 numaralı ihbar hattını arayarak durumlarını aktaracağı ve bakanlık tarafından gerekli adımlar atılacağı belirtilen açıklamada, “Yine 18 Mart 2020 Bakanlar Kurulu kararına göre otelde izolasyonda kalanlar ise 14. Günü tamamladıklarında testleri yapılacak sonuçlarının ardından ise bir gün sonra evlerine gidebileceklerdir” ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasının devamında şunlar belirtildi: “Ancak evlerine gittikten sonra 7 gün daha evlerinde izole edilecek ve evlerinde izolasyon kurallarına uyacaklardır.

Otelden ayrılan kişiler evlerine giderken 1 kişi tarafından alınacak ve aracın arka koltuğunda oturarak maske ve eldiven kullanacaktır.

Gerek evde gerekse otellerde karantina süresini dolduran vatandaşlarımızın market ve eczane amaçlı çıkışlar dahil 7 gün daha izole koşullarına uyması önemle tavsiye edilmektedir”

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüs
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