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KARANTİNA TAKİP SİSTEMİ VE GÜVENDE KAL UYGULAMASI YARIN TANITILIYOR

KKTC Karantina Takip Sistemi ve Güvende Kal uygulaması yarın tanıtılıyor.

11 Nisan 2021 Pazar 09:43
66 Okunma
KARANTİNA TAKİP SİSTEMİ VE GÜVENDE KAL UYGULAMASI YARIN TANITILIYOR

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, tanıtım toplantısı saat 09.30’da Dışişleri Bakanlığı Uğur Umar Konferans Salonu’nda yer alacak.

Toplantıya, sadece davetli basın mensupları katılabilecek.

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