Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte pasaportla çıkış yapacaktı
Sahte pasaportla çıkış yapacaktı
Tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandı
Tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandı
‘Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi yasası kurallarına aykırı hareket’, 1 tutuklu
‘Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi yasası...
‘Hırsızlık yaptı, üzerinden sahte para çıktı’
‘Hırsızlık yaptı, üzerinden sahte para...
‘6 aylık bebeğe sahte doğum belgesi’
‘6 aylık bebeğe sahte doğum...
Flaş Haber
4'ü yerel 6 vaka!
Kapat

KARANTİNA ÜCRETİ 2 BİN 255 TL

Sağlık Üst Kurulu tarafından alınan ilave tedbirler kapsamında KKTC’ye karantinasız girişler durduruldu.

05 Aralık 2020 Cumartesi 17:24
966 Okunma
KARANTİNA ÜCRETİ 2 BİN 255 TL

KKTC Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından alınan ortak karara göre, adaya gelen tüm yolcuların giriş öncesi 2 bin 255 TL karantina ücreti yatırmasının zorunlu olduğu ifade edildi.

Yeni açıklanan tedbirler kapsamında, yurt dışından KKTC’ye gelecek ziyaretçiler, son 3 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu ibraz etmek koşulu ile giriş yapacak ve 7 gün karantinada tutulacak.

Söz konusu ilave tedbirler 8-23 Aralık tarihleri arasında uygulanacak ve süre sonunda salgının seyrine göre yeni kararlar alınacak.

Ülkeye girişler nasıl olacak? İşte yanıtı... (TIKLAYIN)

Son Güncelleme: 05.12.2020 18:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yoğun bakımdaki hasta sayısı 2'ye düştü
Yoğun bakımdaki hasta sayısı 2'ye düştü
2 SURİYELİ ZANLI BUGÜN GÜNEY KIBRIS’A İADE EDİLDİ
2 SURİYELİ ZANLI BUGÜN GÜNEY KIBRIS’A İADE EDİLDİ
CUMHURBAŞKANI TATAR 5 ARALIK DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI
CUMHURBAŞKANI TATAR 5 ARALIK DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim