KARANTİNA ÜCRETİ 2 BİN 255 TL

KKTC Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından alınan ortak karara göre, adaya gelen tüm yolcuların giriş öncesi 2 bin 255 TL karantina ücreti yatırmasının zorunlu olduğu ifade edildi.

Yeni açıklanan tedbirler kapsamında, yurt dışından KKTC’ye gelecek ziyaretçiler, son 3 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu ibraz etmek koşulu ile giriş yapacak ve 7 gün karantinada tutulacak.

Söz konusu ilave tedbirler 8-23 Aralık tarihleri arasında uygulanacak ve süre sonunda salgının seyrine göre yeni kararlar alınacak.

Ülkeye girişler nasıl olacak? İşte yanıtı... (TIKLAYIN)