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Karantina ücretlerine ilişkin karar değişti

Bakanlar Kurulu, KKTC vatandaşı olanlar, çalışma izni olanlar, oturma izni olanlar ve ülkeye gelecek öğrencilerin karantina ve PCR test ücretlerinin devlet tarafından karşılanmasına karar verdi.

25 Eylül 2020 Cuma 10:14
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Karantina ücretlerine ilişkin karar değişti

Bakanlar Kurulu, Covid-19 salgınına karşı alınan ek tedbirler kapsamında yürürlükte olan “karantina şartı ve karantinaya girecek herkesin ücretini kendisinin ödeyeceği” yönündeki kararı değişerek; KKTC vatandaşı olanlar, çalışma izni olanlar, oturma izni olanlar ve ülkeye gelecek öğrencilerin karantina ve PCR test ücretlerinin devlet tarafından karşılanmasına karar verdi.

Söz konusu kararda, sayılan nitelikler dışında kalanların karantina ve PCR test ücretlerini kendilerinin ödemesi kararının devam edeceği belirtildi.

ÖDENEN ÜCRETLER GERİ ALINABİLECEK

Bakanlar Kurulu ayrıca, ücretten muaf olduğu halde 7 Eylül’den itibaren ödeme yapanların talep etmeleri halinde ödedikleri ücretlerin kendilerine iade edilmesine karar verdi.

22 Eylül’de alınan ancak 24 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı şöyle:

“Bakanlar Kurulu, Covid-19'a karşı alınan ek tedbirler neticesinde ülkemize 7 Eylül 2020 tarihinden itibaren getirilen karantina şartı ve karantinaya girecek herkesin ücretini kendisinin ödeyeceği ile ilgili kararın; KKTC vatandaşı olanlar, çalışma izni olanlar, oturma izni olanlar ve ülkemize gelecek öğrencilerin karantina ve PCR test ücretlerinin devlet tarafından karşılanmasına, bunun dışında kalanların karantina ve PCR test ücretlerini kendilerinin ödemesi şeklinde uygulanmasına ve işbu karara göre ücretten muaf olduğu halde belirtilen tarihten itibaren ödeme yapanların talep etmeleri halinde ödedikleri ücretlerin kendilerine iade edilmesine karar verdi.”

KAYNAK : KIBRIS POSTASI

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