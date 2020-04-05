Karantinadaki 3 kişide koronavirüs

" Sağlık Bakanlığı Açıklama"
3 Otelde kalan ve 2 uçakla İngiltere'den gelerek gözetim alıntında tutulan bugün ise 14 günlük gözetim sürelerini dolduran kişilere gerekli tetkikler yapılmış ve 3 pozitif vakaya rastlanmıştır.
Bu nedenle karantina süresi tamamlanan kişlerin temas takibi çalışmaları gereği 1 gün daha gözetim altında tutulmaları kararlaştırılmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Negatif çıkanı 14 gün sonra bırakıyorsunuz, halbuki negatif çıkmasına rağmen hastalığı olanlar 39 gün boyunca virüsü vücütlarında taşıyor ve bulaştırıyor. Testi ancak üst üste 6 kez yaparsanız ve her seferinde negatif çıkarsa temiz diyebilirsiniz.
Koronadan öldüğünü bildiğiniz insanlara negatif çıktı zatüreden ökdü derseniz ancak kendinizi kandırırsınız. Sokağa çıkan herkese plastik eldiven ve maske takmayı zorunluluk haline getirmezseniz ölümler ve bulaşılar marketlerde vb devam edecek.