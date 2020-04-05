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Karantinadaki 3 kişide koronavirüs

Sağlık Bakanlığı açıklamasında karantinada bulunan 3 kişide pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.

05 Nisan 2020 Pazar 10:57
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Karantinadaki 3 kişide koronavirüs

Sağlık Bakanlığı Açıklama" 

3 Otelde kalan ve 2 uçakla İngiltere'den gelerek gözetim alıntında tutulan bugün ise 14 günlük gözetim sürelerini dolduran kişilere gerekli tetkikler yapılmış ve 3 pozitif vakaya rastlanmıştır.

Bu nedenle karantina süresi tamamlanan kişlerin temas takibi çalışmaları gereği 1 gün daha gözetim altında tutulmaları kararlaştırılmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler  kamuoyu ile paylaşılacaktır.  

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Gerçek 2020-04-05 11:22:08

Negatif çıkanı 14 gün sonra bırakıyorsunuz, halbuki negatif çıkmasına rağmen hastalığı olanlar 39 gün boyunca virüsü vücütlarında taşıyor ve bulaştırıyor. Testi ancak üst üste 6 kez yaparsanız ve her seferinde negatif çıkarsa temiz diyebilirsiniz.

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Gerçek 2020-04-05 11:23:19

Koronadan öldüğünü bildiğiniz insanlara negatif çıktı zatüreden ökdü derseniz ancak kendinizi kandırırsınız. Sokağa çıkan herkese plastik eldiven ve maske takmayı zorunluluk haline getirmezseniz ölümler ve bulaşılar marketlerde vb devam edecek.

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