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Karantinadaki Alman turistlerden bir kişide daha koronavirüs tespit edildi

Karantinada bulunan Alman turistlerden bir kişide daha koronavirüs tespit edildi.

21 Mart 2020 Cumartesi 12:16
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Karantinadaki Alman turistlerden bir kişide daha koronavirüs tespit edildi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, karantinadaki Alman turistlerden bir kişide daha Koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Ülkede tespit edilen vaka sayısı toplamda 34 oldu. Söz konusu vakalardan 3'ünün ise dün iyileşerek taburcu edildiği belirtildi.

Sağlık Bakanı Pilli, BRT’ye yaptığı açıklamada, dün yapılan Koronavirüs testlerinden birinin pozitif çıktığını söyledi.

Pilli, pozitif çıkan kişinin otelde kalan Alman turistlerinden biri olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, karantina altında tedavi edilen ilk 3 pozitif hastanın tedavilerinin tamamlandığını, 2 kez yapılan testlerin sonucunda hastalığı atlatan kişilerin sonuçlarının negatif çıktığını açıklamıştı. Pilli, tedavileri tamamlanan 3 kişinin taburcu edileceklerini kaydetmişti.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsKKTC KoronacirüsCoronavirüs
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öğrenci 2020-03-21 13:43:51

Umarım daha fazla yayılmaz da kontrol altına alınır.Bir an önce okulumuza dönüp eğitimimize devam etmek istiyoruz.

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Boşuna 2020-03-21 15:22:59 @öğrenci

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