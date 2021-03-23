Karantinadaki insanların ihtiyaçlarına duyarlı şekilde davranmak gerek

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, mecliste yaptığı konuşmasında CTP olarak Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın uygulanması ve gerekli denetimlerin yapılması konusunda daha önce de destek belirttiklerini söyledi.