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Karantinadaki insanların ihtiyaçlarına duyarlı şekilde davranmak gerek

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, mecliste yaptığı konuşmasında CTP olarak Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın uygulanması ve gerekli denetimlerin yapılması konusunda daha önce de destek belirttiklerini söyledi.

23 Mart 2021 Salı 13:19
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Karantinadaki insanların ihtiyaçlarına duyarlı şekilde davranmak gerek

Karantina uygulamalarında devletin de sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini dile getiren İncirli, insanların ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini dile getirdi.

Temaslı takibi yapan sağlık çalışanlarının sayısının artırılması gerektiğini söyleyen İncirli, PCR test kapasitesinin de artırılması ve hızlı testlerin kullanılmaya başlanması gerektiğini belirtti.

Karantinadaki insanların gıda ve ilaç ihtiyaçlarının da düzgün şekilde karşılanması gerektiğini anlatan İncirli, karantinadaki insanların ihtiyaçlarına duyarlı şekilde davranmak gerektiğini söyledi.

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