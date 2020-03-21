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Karantinadaki öğrencilere tek odalar verildi

İngiltere’den gelen öğrencilerin, Riverside Tatil Köyü’nde tek tek odalara yerleştirildiği belirtildi.

21 Mart 2020 Cumartesi 18:12
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Karantinadaki öğrencilere tek odalar verildi

Riversite Otel’de gözetim altında tutulan öğrencilere verilecek hizmetler sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Öğrencilere kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği olmak üzere 3 öğün verilecek.

Temizlik malzemeleri günlük olarak öğrencilerin odalarının önüne bırakılacak.

Aileler, çocuklarına bir şey bırakmak istediği takdirde oteldeki görevli polis memurlarına bırakabilecek.

Öğrencilerin odalarından çıkması ise kesinlikle yasak.

Öğrencilerin odalarından ayrılmasının tespit edilmesi durumunda polis ile irtibata geçilecek…

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KarantinaKKTC KarantinaCoronavirüsKoronavirüs
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