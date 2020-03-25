Karantinadaki öğrencinin bulunduğu bölgeye, ek baz istasyonları kuruldu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, karantinadaki 259 öğrencinin konakladığı konumda GSM sinyallerinin ve 3G hizmetinin erişiminde bazı sorunlar yaşandığını, bu sorunların giderilmesi adına her iki GSM operatörünün de bu noktalara yerel mobil baz istasyonu kurarak sinyalleri güçlendirdiğini ifade etti.

Atakan, yaşanan sıkıntıdan ötürü, tüm abonelere 1 GB ek internet paketi sağlandığını da duyurdu.

Bakan Tolga Atakan'ın paylaışımı şöyle:

"Zor günlerde dayanışmak, kollektif hareket edebilmek gerçekten önemli.

Bu çerçevede 259 öğrencimizin konakladığı ve konum itibariyle GSM sinyallerinin ve 3G hizmetinin erişilmesinde yaşanan problemlerin giderilmesi adına her 2 GSM operatörümüz de bir çağrımızla ilgili yere mobil baz istasyonu kurulumunu kısa sürede sağlandı. Sinyaller güçlendirildi.

Tüm abonelere 1 gb ek internet paketi sağlandı.

Bu süreçte çalışmalara katkı koyan tüm çalışanları ve yöneticileri başta olmak üzere Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Telsim Vodafone şirketlerine, onay ve denetleme sürecini hızlandıran BTHK yönetimine teşekkür ederim."