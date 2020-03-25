Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Karantinadaki öğrencinin bulunduğu bölgeye, ek baz istasyonları kuruldu

Bayındırlık ve Ulaştıma Bakanı Atakan, karantinadaki 259 öğrencinin konakladığı konumda GSM sinyallerinin ve 3G hizmetinin erişiminde bazı sorunlar yaşandığını, bu bağlamda bölgeye ek baz istasyonları kurulduğunu açıkladı.

25 Mart 2020 Çarşamba 13:42
1407 Okunma
Karantinadaki öğrencinin bulunduğu bölgeye, ek baz istasyonları kuruldu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, karantinadaki 259 öğrencinin konakladığı konumda GSM sinyallerinin ve 3G hizmetinin erişiminde bazı sorunlar yaşandığını, bu sorunların giderilmesi adına her iki GSM operatörünün de bu noktalara yerel mobil baz istasyonu kurarak sinyalleri güçlendirdiğini ifade etti. 

Atakan, yaşanan sıkıntıdan ötürü, tüm abonelere 1 GB ek internet paketi sağlandığını da duyurdu. 

Bakan Tolga Atakan'ın paylaışımı şöyle: 

"Zor günlerde dayanışmak, kollektif hareket edebilmek gerçekten önemli.
Bu çerçevede 259 öğrencimizin konakladığı ve konum itibariyle GSM sinyallerinin ve 3G hizmetinin erişilmesinde yaşanan problemlerin giderilmesi adına her 2 GSM operatörümüz de bir çağrımızla ilgili yere mobil baz istasyonu kurulumunu kısa sürede sağlandı. Sinyaller güçlendirildi.

Tüm abonelere 1 gb ek internet paketi sağlandı.

Bu süreçte çalışmalara katkı koyan tüm çalışanları ve yöneticileri başta olmak üzere Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Telsim Vodafone şirketlerine, onay ve denetleme sürecini hızlandıran BTHK yönetimine teşekkür ederim."

Anahtar Kelimeler:
Tolga AtakanKarantinaBaz Istasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KİT’ler işe yaradı
KİT’ler işe yaradı
Ekonomik Örgütler Platformu'ndan Erdoğan'a çağrı
Ekonomik Örgütler Platformu'ndan Erdoğan'a çağrı
SALAMİS’TE GÜVENLİK ZAAFİYETİ Mİ VAR?
SALAMİS’TE GÜVENLİK ZAAFİYETİ Mİ VAR?
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim